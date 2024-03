FOTO: 20. razstava velikonočnih jedi

25.3.2024 | 11:00

Šunka v testu je tehtala kar 15 kilogramov. (Foto: M. Ž.)

Bila je jubilejna 20. razstava velikonočnih dobrot.

Razstavljene jedi je blagoslovil topliški župnik Igor Stepan. (Foto: P. P.)

Mize so se šibile pod dobrotami.

Lično in pregledno so v DPŽ Dolenjske Toplice predstavili vsak dan velikonočnega tedna in zanj značilne jedi.

Prikaz izdelave pletenega srca.

Na šestem ekipnem dekanju pirhov se je pomerilo šest ekip, zmagali so topliški vinogradniki.

Dolenjske Toplice - Teden dni pred veliko nočjo se so mize v avli topliškega kulturno-kongresnega centra tradicionalno šibile pod različnimi dobrotami, značilnimi za ta čas – velikonočnim žegnom, velikansko šunko v testu, različnimi poticami, pletenicami, kruhi, pirhi, šarklji, postnimi jedmi … Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je letos pripravilo jubilejno že 20. razstavo velikonočnih jedi, ki je praktično obsegala vse jedi, ki so bile nekdaj in so še danes na naših mizah v postu in velikonočnih praznikih.

Sobotno dogajanje so začeli z delavnico izdelovanja butaric na župnijskem dvorišču, na ploščadi pred KKC so bile stojnice z domačimi z dobrotami in drugimi izdelki ter prikaz domačih obrti, razstavljene jedi, ki so bile na ogled v avli KKC, pa je po uradnem odprtju in kulturnem programu, v katerem so nastopili Folklorna skupina IZVIR, ljudske pevke Rožce, učenci OŠ Dolenjske Toplice, Vrtec Gumbek Dolenjske Toplice, Ilona Čih Zupančič, gledališka skupina in mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, blagoslovil domači župnik Igor Stepan.

Obiskovalcem so v pokušino ponudili tudi nekoliko bogatejšo velikonočno postno juho alelujo, ki jo je ob pomoči topliških žena pripravil kuharski mojster Peter Kotar, topliški vinogradniki pa odlična vina, oba dneva so pripravili tudi delavnico za otroke.

Razstavo, katero sta z velikonočnimi dekoracijami obogatila člana DPŽ Rebeka Černe in Blaž Gnidovec, je tudi v nedeljo spremljal pester program, med drugim prikaz izdelave pletenice in pletenega srca ter 6. ekipno tekmovanje v sekanju pirhov, priljubljenem velikonočnem običaju, ki je navadno na velikonočni ponedeljek. Pomerilo se je šest ekip, in sicer Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, Društva vinogradnikov Dolenjske Toplice, Društva Kočevarjev staroselcev, Društva upokojencev Dolenjske Toplice, Športnega društva Pia in ekipa prostovoljnih šoferjev Pelji me, prosim, najbolj natančni pa so bili topliški vinogradniki.

Za konec je prekaljeni licitator suhomesnatih dobrot kračevanju v Meniški vasi Anton Zupančič licitiral še šunko in želodec.

Tekst: M. Ž.

Foto: M. Ž., Primož Primec

