FOTO: Žak Eržen dobil ciljni sprint in poskrbel, da je zmaga ostala v Novem mestu

24.3.2024 | 18:50

Žak Eržen je slavil v domačem Novem mestu.

Najboljši trije na veliki nagradi Adrie Mobila

Na dirki je nastopilo 170 kolesarjev iz 26 ekip.

Novo mesto - Zmagovalec mednarodne kolesarske dirke za veliko nagrado Adrie Mobila je mladi novomeški kolesar Žak Eržen, član razvojne ekipe Bahrain Victoriousa. 18-letni up slovenskega kolesarstva je bil prepričljivo najmočnejši v ciljnem sprintu po kockah Glavnega trga v Novem mestu. Za prvo zmago v članski konkurenci je prehitel Jakuba Mareczko (Team corratec - Vini Fantini), družbo jima je na odru za zmagovalce delal Simone Buda (So.L.Me. - Olmo)

»Ekipa je naredila absolutno neverjetno delo. Na Brezovico smo sicer spustili ubežnike naprej, saj smo vedli, da bo glavnina pred koncem spet skupaj. Neverjetno, kar težko verjamem, kaj smo danes dosegli. Mimo grmske šole me je moštveni kolega Thomas Capra potegnil naprej, skozi vse desne ovinke sva bila v ospredju. Na Kandijskem mostu pa sem vedel, da moram sprint začeti še pred kockami in nato le še vztrajati s sprintom. Naslednji cilj je eden največjih v sezoni, in sicer mladinski Pariz-Roubaix,« je dejal Eržen, ki je bil zelo vesel, da je slavil zmago v domačem Novem mestu. Med prvimi mu je čestital tudi njegov oče Milan Eržen, ki vodi eno najboljših ekip na svetu Bahrain Victorious.

Na startu 180 km dolge preizkušnje je bilo 170 kolesarjev iz 26 ekip, med njimi je bilo pet slovenskih. Na progo so se podali izpred sedeža glavnega pokrovitelja dirke in novomeškega kluba Adria Mobil, trasa jih je potem prek Dolenjskih Toplic vodila v Belo krajino, kjer so se dvakrat povzpeli na prelaz Brezovico, nato pa so se po isti poti vrnili nazaj v Novo mesto, kjer so sledili še štirje tako imenovali balkanski krogi (Ločna-Žabja vas-Kandija). Z deveto izvedbo Velike nagrade Adrie Mobil se je končal niz štirih marčevskih enodnevnih dirk na slovenskih tleh.

Na dober rezultat so upali tudi v novomeškem kolesarskem klubu. Med njihovimi kolesarji je bil najvišje uvršečn, in sicer na 11. mestu, Tilen Finkšt, ki je zmagal lani.

»Bili smo dobri, aktivni, vendar na koncu nismo realizirali, kar smo cel dan delali. Škoda. Žal. Treba naredit analizo, zakaj je temu tako. Sicer pa smo kot organizatorji z dirko lahko zadovoljni. Bilo je lepo, sončno vreme, res lepo dirka, čeprav je bilo tudi nekaj padcev. Važno je, da je zmaga ostala v Novem mestu,« je dejal direktor novomeškega kolesarskega kluba Bogdan Fink.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija