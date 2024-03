FOTO: S protesti in pravnimi sredstvi bodo nasprotovali azilnemu centru

23.3.2024 | 18:50

Slovenska vas, Obrežje - Danes so shodom v Slovenski vasi in na Obrežju ponovno protestirali proti napovedanemu azilnemu domu na Obrežju.

Tokratni protest, ki se ga je udeležilo dosti več ljudi kot prvega prejšnjo soboto, so izvedli drugače. Tudi danes so se s transparenti in slovenskimi zastavami zbrali na parkirišču pri mejnem prehodu Slovenska vas, vendar so tokrat v koloni po pločniku odšli na Obrežje na nadvoz nad avtocesto pri gasilskem domu Obrežje, od koder so se potem vrnili v Slovensko vas. Po cesti po isti trasi so številni udeleženci v dolgi koloni peljali s traktorji, opremljenimi s transparenti in slovenskimi zastavami. Traktoristi so med vračanjem v Slovensko vas zapeljali tudi čez nadvoz, ki je bližje mejnemu prehodu Obrežje. Shod, ki je minil mirno in disciplinirano, so z razdalje opazovali policisti.

Tudi danes so na začetku shoda v Slovenski vasi zbrane nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert, podpredsednik sveta krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak, brežiški župan Ivan Molan in občinski svetnik in brežiški podžupan domačin Bogdan Palovšnik. Vsi so ponovili, da je nesprejemljiva vladna enostranska odločitev, da država na Obrežju vzpostavi azilni center in da bodo protestirali, dokler vlada ne prekliče svoje odločitve.

Fredi Žibert, ki je zbrane nagovoril prvi, je ponovil, da zavračajo napovedani azilni dom iz več razlogov. Kot je rekel, se domačini bojijo za svojo varnost. Azilni dom bi po njegovih besedah onemogočil razvoj turizma, enako tudi gospodarstva, saj je v bližini predvidenega centra industrijska cona. »Humanitarni vidik: na platoju mejnega prehoda Obrežje ni komunalne infrastrukture, ki bi lahko podprla in omogočila oskrbo večjega števila ljudi, ker je bil projektiran za namen, kot je sedaj, in ne za bivanje večjega števila ljudi,« je rekel Žibert.

Glede bivanja je navedel primer o obnašanju migrantov. Leta 2015 ob prvem migrantskem valu je v Dobovi Komunala namestila petdeset pitnikov vode, ki so zdržali samo eno noč, naslednji dan so jih morali zamenjati, kot je rekel.

»Vlada se je odločila skladno z direktivo EU, da nas kaznuje z neprimerno migrantsko politiko, ki traja že skoraj deset let, in vlada se je še dodatno odločila, da nas še dodatno kaznuje z namestitvijo migrantskega centra, kar je občutek nelagodja in strahu lokalnemu prebivalstvu, občanom občine Brežice, Slovencem še poslabšalo,« je dejal Žibert.

Slovenija, kot je poudaril, ni dolžna sama reševati migrantske krize. EU mora migrantsko krizo reševati na zunanji schengenski meji.

Slovenija že sedaj presega svoje obveze in dodatne namestitve migrantov v Sloveniji niso potrebne. Obveza Slovenije na letni ravni je namestiti 25 azilantov, sedaj jih imamo že preko tristo, kot je rekel Žibert.

''VLADI NI MAR ZA NAS''

»Vlada je pokazala, da ji ni mar za ljudi ob meji, krajane, občane občine Brežice in Slovence, in da uboga in spoštuje edino navodila Evropske unije in njenih interesov. Zahteve Slovencev ji niso mar. Madžarska je zaprta za migrante. In če se ob večjem navalu čez tri mesece, ki se bo dejansko zgodil, zapreta Avstrija in Italija, bo Slovenija postala država migrantov in Slovencev ena na ena. Brez pomoči EU, ker je vlada tako odločila,« je rekel Žibert, ki je izrazil dvom v to, da Hrvaška za zaustavljanje migrantov dela vse tisto, kar bi morala.

»Odnos vlade je nerazumen, nezakonit, ni komunikacije z lokalno skupnostjo in občino Brežice tudi po prvih protestih pred enim tednom, razen izjave predstavnikov vlade, da je vlada pač tako odločila. Kakšna je to vlada, da odloča v škodo lastnega naroda? Naše nasprotovanje azilnemu centru je legitimno, ker imamo tudi vso podporo občinskega sveta, kar pomeni 25.000 glasov občanov občine Brežice proti azilnemu domu,« je rekel Žibert.

''LAHKO SE ZGODI TUDI VAM''

Župan Ivan Molan je povedal, da mnogi, ki se niso mogli udeležiti današnjega protesta, protest podpirajo. »Nas vseskozi kličejo in nas seveda tudi opogumljajo, da se je treba močno upreti tej samovolji, aroganci naše vlade. To, kar se zdaj dogaja nam, se bo lahko jutri dogajalo v marsikaterem drugem kraju. In marsikdo se ne zaveda, da se danes ne borimo samo za naš kraj, proti temu azilnemu centru, ampak se borimo dejansko tudi za druga slovenska mesta in pa tudi za Slovenijo,« je poudaril župan in dodal, da vladna samovoljna odločitev za azilni dom spravlja domačine v položaj drugorazrednih državljanov. Župan je dejal, da vlada ne pove, koliko oseb bi bivalo v azilnem centru, in kako bo zagotovila varnost domačinov. Kot je rekel, mu od leta 2025 uradno zatrjujejo, da ob morebitnem ponovnem množičnem prihajanju migrantov sprejemni in azilni center ne bosta blizu drug drugemu. Kot je dejal, so mu zdaj pojasnili, da naj bi bili na Obrežju nastanjeni migranti, ki so izrazili namero za prošnjo za azil. »V zakonu piše, da se ti, ki so izrazili namero, ne smejo prosto gibati, dokler se zanje ne najde rešitve. Uradne izjave o tem so zelo različne. In tako ne vem, kdo ima tu koga za norca. Ali se v državi ne držimo zakonodaje, ali pa smo postali legalni 'švercerji' migrantov,« je rekel župan.

Kot je poudaril, je občinski svet jasno izrazil nepristajanje na azilni center. »Mi imamo tudi sklepe, da ne smemo narediti ničesar glede azilnega centra, ne da bi o tem odločal občinski svet, in v občini bomo za tem stali,« je poudaril župan Ivan Molan. Kot je rekel, ga notranji minister Boštjan Poklukar vabi na sestanek v torek v Ljubljano. »Zaenkrat so vabili samo dve občini. To je tudi presenečenje, saj vprašanje varnosti zadeva ne samo dve občini ampak verjetno občine ob celotni meji. Verjetno se bomo udeležili sestanka, ker nas res zanima, kako si zamišljajo varnost. Naša pogajalska izhodišča bodo enaka dosedanjim. In v vseh nadaljnjih korakih bomo uveljavljali vse pravne možnosti za preprečitev umestitve azilnega doma,« je poudaril župan Ivan Molan.

M. L.

