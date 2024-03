FOTO: Protestirali proti azilnemu centru

16.3.2024 | 17:00

Slovenska vas - Krajevni skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem sta danes pripravili v Slovenski vasi protestni shod proti vzpostavitvi azilnega centra na Obrežju. Zbrane so nagovorili predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert, podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak, brežiški župan Ivan Molan, občinski svetnik in brežiški podžupan domačin Bogdan Palovšnik in Branko Grims kot predstavnik SDS. Vsi so naspotovali napovedanemu azilnemu centru na Obrežju.

Žibert je poudaril, da je kar nekaj razlogov za to, da mejni prehod Obrežje ni primeren za azilni dom. Med razlogi za skrb, če bi bil na Obrežju azilni dom, je izpostavil zmanjšano varnost, saj bi se osebe iz azilnega doma lahko prosto gibale. Tako varnostno tveganje je nesprejemljivo.

»Drugo, kar nas je zmotilo, je enostranska odločitev vlade brez kakršnega koli dialoga z lokalno skupnostjo o umestitivi azilnega doma na območje mejnega prehoda Obrežje,« je dejal Žibert.

Po Žibertovih besedah ocenjujejo, da bi se zaradi vzpostavitve azilnega doma zmanjšal turistični prihodek v brežiški občini vsaj za petdeset odstokov. Problematičen je tudi humanitarni vidik. »Vlada napoveduje, da bo migrante nastanila v šotore in kontejnerje. Poskušajte se vživeti v tako nastanitev v nizkih zimskih temperaturah in visokih poletnih. Ti prostori bodo nemogoči za bivanje. In kaj se bo zgodilo? Azilanti ne bodo v prostorih, ampak bodo na območju celotne krajevne skupnosti, in ne predstavljam si, kako bo policija to kontrolirala,« je dejal Žibert.

Kot je dejal Slavko Bizjak, želijo, da vlada prekliče odločitev o vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju. Kot je poudaril, nasprotujejo naseljevanju ljudi, ki kulturno ne sodijo na to območje. Dejal je, da bodo nadaljevali proteste, dokler ne bodo dosegli tistega, za kar se zavzemajo.

Nesramno in nespoštljivo

Kot je dejal župan Ivan Molan, je vladna odločitev o vzpotavitvi azilnega doma, ob tem, da že imajo v občini registracijski center, nesramno ravnanje, nespoštljivo do krajanov. »Z migranti se ukvarjamo že od leta 2015. Takrat smo jih imeli v naši občini tudi po 15.000 na dan. To so bile nemogoče situacije. Nekateri podjetniki mi pravijo, da so takrat imeli izgubo tudi po dvesto tisoč evrov v nekaj mesecih,« je dejal župan.

Kot je poudaril, je nedavno občinski svet na izredni seji soglasno izrazil nasprotovanje vzpostavitvi azilnega doma. »Svet regije je proti. Obe krajevni skupnosti sta sprejeli sklepe, da se ne strinjate z vzpostavitvijo azilnega centra. Vesel sem, da ste danes krajani tu in da tudi vi enako poveste, da azilni center v naš kraj ne spada. Mislim, da moramo vsi skupaj vztrajati, in ta azilni center ne sme biti tu pri nas v občini Brežice,« je dejal župan in si s tem prislužil bučen aplavz.

Zbrane je nagovoril Branko Grims kot predstavnik SDS. »Če me kaj veseli, me to, da se vas je toliko danes tukaj zbralo, da rečemo vsi skupaj odločno, da je treba zakona spoštovati, da je treba mejo braniti. V Sloveniji ne potrebujemo nobenih novih azilnih domov. Potrebujemo dosledno izvajanje zakonov, se pravi zaščito meje in pošiljanje vseh tistih, ki tukaj očitno zlorabljajo azilno in drugo zakonodajo, tja, od koder so prišli. Potrebna je remigracija vseh tistih, ki izkoriščajo pravi red Evrope. Vladna politika, ki lastno odgovornost prevaljuje na ljudi in jim noče prisluhniti, pa je nesprejemljiva in ji je treba narediti konec. Potrebno je krepiti slovenski narod, potrebno je krepiti slovensko državo. Državo smo zgradili, ubranili smo jo enkrat, zdaj jo zaščitimo ponovno,« je rekel Branko Grims.

Oblast ne vpraša nobenega nič

Pogovarjali smo se z nekaterimi udeleženci, vsi od teh so proti azilnemu centru. Sandi Kolar: »Ko bodo začeli postavljati azilni center, če ne bomo takrat tam fizično ustavili tega, je konec našega upanja.« Kolar ne verjame županu in ostalim, ki pravijo, da so proti. »Molan dela tisto, kar pravi Vizjak, Vizjak pa, kar pravi Janša. Levim, Gibanju Svoboda, pa še manj varjamem. Gibanje Svoboda, oziroma vlada, je to sprejela, njihovi svetniki so tukaj proti. Ah, kje pa! Kakšno licemerje, kaka igra! To verjeti je skrajno naivno. Politik, ki bil zdaj za azilni dom, je politično mrtev,« je rekel Sandi Kolar. Prepričan je, da bodo postale razmere neobvladljive in da bo premalo policistov za zagotavljanje varnosti na vseh področjih.

Sandi Šumlaj je dejal, da so danes prišli pokazat svoj glas za »naš del Slovenije«. »Ne strinjamo se z našo oblastjo, ki se obnaša, kot da dela v imenu ljudstva, a dela proti ljudstvu. Ne vpraša nobenega nič, dela po svoje. Enostavno je dirigirati iz Ljubljane in naseljevati na naše območje tujce, naš kraj narediti nevaren, zanje to ni noben problem, za nas, ki tu živimo na meji, pa je to ogromen problem, eksistenčni celo,« je rekel Sandi Šumlaj.

Shoda so se udeležili tudi prebivalci iz nekaterih drugih krajevnih skupnosti v občini Brežice. Protestnikom so se pridružili tudi udeleženci iz drugih delov Slovenije, med temi je bil tudi Ivan Mejavšek iz Slovenske Bistrice, koordinator Inštituta Prvi oktober za severovzhodno Slovenijo. »Danes smo prišli, da podpremo Dolenjce v borbi prozi azilnemu domu, ker vemo, kako je. Niti za naše ljudi ni denarja, pri nas upokojenci životarijo, mi pa živimo take ljudi, ki pridejo sem, jih preživljamo, 2.000 evrov vsak mesec vsak stane, in to je sramota. In če ta vlada ne bo odšla čim prej, upajmo, da 21. marca, ko bo shod v Ljubljani; upajmo, da bo tam vsaj sedemdeset ali osemdeset tisoč ljudi. Ta datum je določen. Kmetje verjetno ne bodo prišli, so se ustrašili. Organizator shoda je SDS,« je rekel Ivan Mejavšek.

Nekaj protestnikov je prišlo po besedah organizatorjev tudi iz Hrvaške.

Udeleženci shoda so imeli s seboj tiskane in ročno napisane transparente, ročno gasilsko sireno in zvočne pripomočke, s katerimi so se pridružili aplavzu v podporo izjavam govornikov.

Z dvorišča pri skladišču blizu mejnega prehoda Slovenska vas se je ena skupina napotila slabih sto metrov proti Obrežju in na cesti na prvem prehodu za pešce s sprehajanjem po prehodu zaustavila promet na tej cesti. Nastal je prometni zastoj, vozniki so se obračali in peljali skozi mejni prehod Slovenska vas na Hrvaško, saj so v tej smeri lahko skozi mejni prehod Obrežje prišli v Slovenijo.

Na današnjem dogodku so organizatorji napovedali protestni shod za naslednjo soboto z začetkom na istem zbirnem mestu v Slovenski vasi.

Med udeleženci shoda so nekateri pozivali k udeležbi na protestnem shodu 21. marca v Ljubljani.

M. L.

Galerija