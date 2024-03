Violeta Tomić s satiro v vnovično aktivacijo na evropskih volitvah

Foto: Jure Klobčar

Ljubljana - Violeta Tomić, vodilna kandidatka evropske levice na zadnjih evropskih volitvah, se, kot kaže, znova podaja v tekmo za evropski mandat. Tokrat z novo stranko Nič od tega (NOT), ki pa se je javnosti danes predstavila na nenavaden način, z neke vrste satiričnim performansom, iz katerega veje kritika uveljavljenih političnih akterjev.

Stranka NOT je vpisana v register političnih strank, za kar je potrebnih 200 izjav o ustanovitvi stranke, ki jo lahko podpišejo polnoletne državljanke in državljani. Koliko članov imajo, sicer ne razkrivajo.

"Absolutno gre za smrtno resen politični projekt, kajti če vidimo, kdo so res pravi šaljivci, si oglejte sejo državnega zbora," je nekdanja poslanka, sicer pa igralka, metliška rojakinja Violeta Tomić danes odgovorila na novinarske pomisleke o resnosti njihovega nastopa.

Stranka ima namreč v programu z opomnikom, da gre za humorno različico, kot eno od glavnih točk, poleg zmage na Evrosongu, izpostavljeno legalizacijo korupcije. "To je edina dejansko donosna gospodarska panoga in edina z obdavčenostjo katere lahko poskrbimo za boljše pokojnine, za oskrbo domov starejših, za šolstvo, zdravstvo in ostale podsisteme," je dejala Tomić. Program zaključuje pripis, da gre za "popoln dokaz, da papir res lahko prenese čisto vsako neumnost".

Da gre za "resen politični projekt amaterskih satirikov", pa je dodal strankin "stric iz ospredja" Rok Gros. Po njegovih besedah gre za stranko ljudi, ki imajo dosti hinavščine, dvoličnosti. "Enostavno je mogoče to edina pot, da se končno nekaj spremeni," je dodal. S satiro pa želijo pokazati ogledalo vsem, "ki že 33 let ljudi delijo med sabo, ne živimo pa zato nič bolje".

Soustanovitelj stranke je sicer aktivist Boris Žulj, ki se je v preteklosti že politično angažiral v okviru stranke Solidarnost.

Stranka se torej podaja na evropske volitve z nosilko Tomić, ko bodo zaključeni vsi postopki v stranki, pa bodo razkrili še ostala imena, je napovedala. Dodala je, da ima drznost in znanje, da lahko jasno zastopa interese Slovenije v Evropskem parlamentu, "kajti do zdaj žal nobenega evropskega poslanca iz Slovenije nismo slišali niti videli".

Nenavadno novinarsko konferenco so izvedli v ljubljanskem Pritličju, kjer je imela Levica večkrat tudi svoj volilni štab, nazadnje ob predsedniških volitvah, a so poudarili, da z Levico "nimajo nič". "O mrtvih vse najboljše," je o stranki, iz katere je izstopila januarja 2022, danes dejala Tomić.

"V politiki laži in korupcije in manipulacij res ne želim sodelovati, vendar so me ljudje, ki so prepoznali mojo načelno držo, prepričali, da bomo delali drugače in Nič od tega je dejansko nič od tega, kar je bilo v politiki do zdaj," je danes še dejala Metličanka.

STA; M. K.