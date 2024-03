Vinska klet Metlika z novo blagovno znamko vin Jurius

22.3.2024 | 11:20

Foto: Govorci na včerajšnji novinarski konferenci: Jure Štalcar, glavni enolog Vinske kleti Metlika, Blaž Rosa, art direktor agencije Markacija, dr. Julij Nemanič, nekdanji direktor in enolog metliške zadružne kleti, Tatjana Malešič, direktorica KZ Metlika, Vinska klet Metlika

Fotografije: Vinska klet Metlika

Ljubljana/Metlika - Vinska klet Metlika je včeraj v Ljubljani predstavila svojo novo blagovno znamko vin Jurius. Gre za vrhunska vina iz belokranjskih vinogradov prijetne svežine, bogate sortne note in harmoničnega okusa, so sporočili iz kleti. Pod blagovno znamko Jurius so združili vina petih sort, to so chardonnay, sauvignon, rose, rumeni muškat in modra frankinja.



Nova vina so poimenovali po mitološkem junaku Zelenem Juriju, ki med ljudi prinaša pomlad, srečo in veselje. Simbolizira upanje in novo življenje ter opominja na pomembnost povezave med človekom in naravo. Zeleni Jurij na vrata hiš zatika brezove vejice, kar v naše domove pripelje zdravje, srečo in veselje. V vinogradih in na poljih pa zagotovi dobro letino.

Pri blagovni znamki Jurius so uporabili bele etikete in grafično prepoznavna elementa – brezov listek ter brezovo vejico, ki sta tesno povezana z Belo krajino. Kupcem so na voljo v izbranih gostinskih lokalih in večjih trgovskih centrih po Sloveniji.

M. K.



