Ne iz transformatorja, kadilo se je iz trave

22.3.2024 | 07:00

Fotografije so z včerajšnjega posredovanja pri Gornjih Orlah. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 13.46 naj bi se v Metelkovi ulici v Trebnjem kadilo iz transformatorske postaje. Gasilci PGD Trebnje so na kraju dogodka ugotovili, da gre za požar suhe trave ob transformatorski postaji. Požar na površini okoli enega kvadratnega metra so pogasili.

Ob 12.35 je v naselju Gornje Orle, občina Sevnica, zagorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Sevnica, Boštanj in Primož so požar na površini pol hektarja pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja.

Ob 19.01 pa je v ulici Ob potoku v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel/Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu SUHI MOST-RAZDELILEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI, TP KNEŽIJA, TP GOR. KARTELJEVO, TP KARTELJEVO, TP POKRITI VKOP KARTELJEVO, TP LAZE PRI JAGODNIKU in TP JAGODNIK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Debenc, nizkonapetostno omrežje – Mali Debenc med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na:

- področju Krško okolica na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu dolu med 8:00 in 14:00 uro;

- področju Sevnica z okolico na območju TP Krajna brda, nizkonapetostno omrežje – Pisana reber med 8:00 in 14:00 uro;

- področju Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje Ledina, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Orešje med 9:00 in 11:00 uro.

M. K.