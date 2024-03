FOTO: V Žabji vasi odprli prenovljeni Spar

21.3.2024 | 14:10

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Spar Slovenija

Novo mesto - Spar Slovenija je s svojo trgovino v Novem mestu, v Žabji vasi, prisoten že 21 let. Letos so trgovino popolnoma prenovili in danes je sodobnejši hipermarket svojim kupcem spet odprl vrata. Ob odprtju je podjetje Spar Slovenija trem lokalnim organizacijam doniralo skupaj 3.000 evrov. Kupci lahko z žetoni v trgovini glasujejo za višino donacije, ki jo bo prejelo vsako izmed predlaganih društev. Izbirajo lahko med Gasilsko zvezo Novo mesto, Zavodom nova želva ter Vrtcem Pedenjped Novo mesto.

Obstoječi hipermarket v nakupovalnem centru Stop Shop Novo mesto so prenovili v slabih dveh mesecih. Naložba je znašala približno 2,8 milijona evrov in je zajemala povečanje in celovito prenovo notranjosti. Hipermarket se razprostira na skupaj 1.811 kvadratnih metrih površine, kot doslej je v njem 26 zaposlenih. Pred trgovino je v okviru nakupovalnega centra in po novem tudi na njegovi strehi prostor za parkiranje 180 vozil. Za lažji dostop so v Sparu zgradili dvigalo, ki povezuje zgornje parkirišče s trgovino, ter tako olajšali dostop tudi gibalno oviranim osebam.

V notranjosti trgovine so veliko pozornost pri obnovi namenili svežemu programu. V oddelku sadja in zelenjave so denimo izdelki slovenskih pridelovalcev posebej izpostavljeni na lesenem kozolcu. Trgovina ima tudi nov oddelek Hitroteke z že pripravljenimi jedmi in obroki. Za hiter nakup so zdaj na voljo štiri samopostrežne blagajne.

Spar v Žabji vasi ima po novem vgrajeno varčno razsvetljavo LED in okolju prijaznejše zaprte hladilnike ter zamrzovalne omare. Poleg tega ima urejeno zbiranje povratne embalaže v avtomatih Tomra.

Odprtje je Spar popestril z glasovanjem kupcev o višini donacije, ki jo bo razdelil med Gasilsko zvezo Novo mesto, ki bo denar namenilo za izobraževanje članov in nakup gasilske opreme, Zavodom nova želva, ki bo sredstva namenilo za organizacijo izleta za invalide, ter Vrtcem Pedenjped Novo mesto, ki bo kupil dežne plašče za otroke.

M. K.

Galerija