Zlati kamen: Ribnica regijska zmagovalka

21.3.2024 | 10:20

Ribniški župan Samo Pogorelc s priznanjem (Foto: Planet GV)

Ljubljana/Ribnica - Letošnje 13. priznanje za razvojno najbolj prodorno občino Zlati kamen je osvojila Murska Sobota. Kot so sporočili organizatorji dogodka iz podjetja Planet GV, je omenjena mestna občina strokovni svet projekta prepričala s celovito prenovo mestnega središča, ki po njihovem mnenju sodi med najambicioznejše primere revitalizacije v Sloveniji.

Na torkovi konferenci so razglasili zmagovalce za nagrado Zlati kamen in podelili priznanja za razvojno najbolj prodorne občine in priznanje Občina zdravja, ki jo podeljujejo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in jo je letos prejela Nova Gorica. Najboljšim je nagrade podelil minister za javno upravo Franc Props.

Murska Sobota pri svojem razvoju pogosto pionirsko uvaja nove in inovativne prijeme, kraj pa je uspešno prebrodil zelo hudo krizo in je tudi po merljivih kazalnikih med tistimi, ki so napredovali najbolj, so nagrado utemeljili organizatorji.

Kot je ob prejemu nagrade povedal soboški župan Damjan Anželj, je nagrada potrditev, da to, kar delajo in so delali že v času prejšnjega župana Aleksandra Jevška, počnejo dobro. Še posebej so organizatorji po njegovih besedah poudarili pomen prenove mestnega središča, paviljon Expano ob Soboškem jezeru ter dobro sodelovanje z romsko skupnostjo.

"Uspešno smo se prestrukturirali tudi na gospodarskem področju. Po propadu nekaterih velikih tovarn je nastalo veliko srednjih, manjših in družinskih podjetij z visoko dodano vrednostjo. Ugotovili so, da ima Murska Sobota največ delovnih mest na tisoč prebivalcev," je povedal Anželj.

RIBNICA REGIJSKA ZMAGOVALKA

Prekmurska prestolnica se je v finale letošnjega tekmovanja uvrstila kot zmagovalka v regiji vzhodne Slovenije. Preostale tri zmagovalke so še Ribnica v jugovzhodni in osrednji Sloveniji (iz obrazložitve: Zdi se, da se je Ribnica z zadnjih letih prebudila. V kraju lahko čutimo nov zagon v razvoju in ustvarjalno energijo, ki smo jo prej nekoliko pogrešali. To lahko razberemo že iz proračuna: delež investicij presega slovensko povprečje in dosega za ta kraj rekordne ravni. Kar pa je pomembno in za naše kraje žal še ne samoumevno: pred tem investicijskim pokom so razmislili in začrtali kakovostne strategije. Ribniška strategija pametne občine sodi med najbolj konkretne in celovite dokumente te vrste pri nas in prinaša konkretne načrte za digitalizacijo na vseh ključnih področjih delovanja občine. Na področju prostorskega načrtovanja Ribnica izstopa s pripravo strokovnih podlag za pripravo ukrepov. Vse to so nove stvari. Na enem področju pa Ribnica blesti ves čas. Ribnica je zaradi sistematičnih korakov za ohranjanje rokodelske tradicije prava prestolnica slovenskega rokodelstva in umetne obrti.), Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Tržič v zahodni Sloveniji.

Nova Gorica pa je med finalistkami izstopala s širokim naborom aktivnosti za zdravje in z jasno usmerjenostjo v skupnostni pristop k zdravju. Številne strukture in iniciative povezujejo občino, prebivalce, vladne in nevladne organizacije ter podpirajo in udejanjajo skupnostni pristop k zdravju. To se kaže tako v delovanju sveta za zdravje in lokalne akcijske skupine, kot v projektnem svetu Zdrava mesta, uveljavljeno pa je tudi soodločanje meščanov o porabi občinskih sredstev, so poudarili organizatorji.

M. K.