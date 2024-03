Danes brez elektrike

20.3.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, izvod 1. PROTI DOBRAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – Smer Kapele, Zevnik in Smer Radanovič med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Brezovska gora, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.