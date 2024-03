Hitro tudi ob zgornji Kolpi

19.3.2024 | 13:20

V Črnomlju so predstavili projekt Hitro 2. (Foto: M. G.)

Črnomelj - Vzpostavlja se učinkovit čezmejni sistem zaščite in reševanja za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah – Prvič tudi izobraževanje s tehnologijo virtualne resničnosti – Uspešni na razpisu, ki bo kril 80 odstotkov stroškov

Gasilska zveza Črnomelj in Občina Črnomelj sta bili med letoma 2018 in 2021 partnerici v projektu vzpostavljanja skupne čezmejne enote zaščite in reševanja, v katerem sta skupaj s pobrateno Vatrogasno zajednico Grada Duge Rese in Gradom Duga Resa, ki je bil takrat vodilni partner, ustanovili enoto Hitro. Izkušnje in rezultati tega dela so bili podlaga za nadgradnjo in nadaljevanje projekta, ki so mu nadeli ime Hitro 2.

Ta bo čezmejno sodelovanje razširil na območje občine Vrbovsko in s tem tudi na zgornji tok reke Kolpe. Ustanovljena bo usposobljena in opremljena enota zaščite in reševanja – po 20 mož in žena z vsake strani – za vodenje velikih intervencij na širšem območju na obeh bregovih Kolpe. Delovala bo na kopnem in tudi v vodi, pojasnjujeta Jože Vrščaj, poveljnik Gasilske zveze Črnomelj, in njegov gasilski tovariš Zdravko Mihelčić iz Vrbovskega. Dela jim, kot kaže, ne bo zmanjkalo, saj postajajo podnebne spremembe, ki ne poznajo meja, vse bolj grozeče. Narava se je tako v zadnjih letih znesla ravno na čezmejnem območju, ki ga reže dolina reke Kolpe. Toča premera 12 centimetrov je klestila v Črnomlju junija 2018, leto pozneje je neurje s točo premera 10 centimetrov razbilo skoraj vse strehe v Poljanski dolini, obilne padavine pa so povzročile uničujoče poplavljanje reke Kolpe septembra 2022.

V sklopu projekta Hitro 2 bodo nabavili opremo za nastanitev prebivalstva ob potresih ter opremo za reševalno enoto in poveljniški kader, izvedli pa bodo tudi usposabljanja moštva. To bodo, kot prvi daleč naokrog, izvajali tudi s pomočjo virtualne resničnosti, s katero bodo simulirali kritične situacije. S tem, pričakujejo, bodo gasilci v svoje vrste še bolj množično pritegnili mlade. S staranjem prebivalstva in z odseljevanjem mladih čezmejno območje namreč občuti pomanjkanje upodobljenega kadra, ki lahko hitro, strokovno in odločilno pomaga pri odpravi posledic nesreč. Tudi zato bo ta enota dodana vrednost obkolpskemu prostoru, sta soglašala črnomaljski in vrbovski župan Andrej Kavšek in Dražen Muftić.

Vodilni partner v projektu Hitro 2 je GZ Črnomelj, Občina Črnomelj, Grad Vrbovsko in Gasilska zveza Vrbovsko pa so projektni partnerji. Projekt je ocenjen na 1,8 milijona evrov in bo v 80 odstotkih financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M. Glavonjić