Potres pri Trebnjem

19.3.2024 | 07:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 21.36 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 41 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Odpirali bivalni kontejner

Ob 10.18 so na Cesti krških žrtev, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata bivalnega kontejnerja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952, izvod Zidanice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 3. SEVNO.;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK, izvod 5. PROTI REGRČI VASI;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 8. GUBČEVA;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, TP RUMANJA VAS, TP SILOS STRAŽA;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 4. URŠNA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SONČNIKI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, izvod 1. PROTI DOBRAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področlju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje – Tovornik, Strgar med 10.30 in 13.30 uro, na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – smer Kapele, Zevnik, Radanovič med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Drožanje med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Malkovec, nizkonapetostno omrežje – proti Telčam med 8. in 14. uro.

M. K.