FOTO: Trčenje treh; mačku niso mogli pomagati

18.3.2024 | 18:40

Dopoldanska nesreča v Veliki vasi (Foto: PGE Krško)

Danes ob 11.16 so posredovali gasilci PGE Krško v Veliki vasi pri Krškem, kjer je prišlo do prometne nesreče treh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in usmerjali promet do prihoda policistov.

Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Mačku niso mogli pomagati

Ob 11. 20 so na Gregorčičevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice opravili pregled ostrešja stanovanjskega objekta, pod katerim se je nahajal maček.

Zaradi tehnične izvedbe ostrešja reševanje ni bilo mogoče, so zapisali na regijskem centru za obveščanje.

M. K.