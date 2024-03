FOTO: Prvi akvatlon v Novem mestu

18.3.2024 | 17:10

Novo mesto je včeraj prvič gostilo tekmovanje v akvatlonu. To je bilo prvo tovrstno tekmovanje na novomeškem bazenu od njegovega odprtja.

Predsednik triatlonskega kluba Novo mesto Darko Jerković (levo) in predsednik Plavalnega kluba Novo mesto Robert Lovrenčič

Jaka Borec iz mariborskega triatlonskega kluba 3Life je med člani najhitreje opravil s preizkušnjo.

Tekmovalci domačega triatlonskega kluba

Novo mesto - Novo mesto je prvič gostilo tekmovanje v akvatlonu, ki je štelo za akvatlonski pokal Triatlonske zveze Slovenije. Udeležilo se ga je okoli 120 tekmovalcev različnih starostnih kategorij, vsi pa so najprej morali opraviti plavalni del, nato pa preteči še nekaj sto metrov do cilja.

Akvatlon je izpeljanka iz triatlona, le da tekmovalcem po plavanju ni treba sesti na kolo, ampak si lahko takoj obujejo tekaške copate. Akvatlon je tudi precej krajši, zato se ga radi udeležujejo tudi rekreativni športniki.

Mladi in stari iz različnih koncev Slovenije so v nedeljo hiteli proti Olimpijskem centru Novo mesto, kjer je v novem bazenu potekal plavalni del akvatlona, po preplavani dolžini pa jih je čakal še tek proti Prečni. Sredi poti so se obrnili in krenili nazaj proti bazenskemu kompleksu, kjer je bil cilj. Mini akvatlon je bil sestavljen iz 50 m plavanja in 200 m teka, medtem ko je super sprint akvatlon za starejše zahteval 200 m plavanja in 800 m teka. Najhitrejši Jaka Borec iz mariborskega triatlonskega kluba 3Life je vse skupaj opravil v petih minutah in osemnajstih sekundah.

Ob prihodu v cilj so mnogi ponosno v zrak dvignili roke, da jim je uspelo premagati preizkušnjo. Pri plavanju je potrebna drugačna tehnika dihanja kot pri teku, kar ni ravno enostavno. »To je bila sploh moja prva tekma v akvatlonu in zadovoljen sem, kako sem z njo opravil. Cilj je bil, da nisem zadnji iz bazena, kajti plavanje je moja najbolj šibka točka. Imam še veliko rezerv, v prihodnje pa se načrtujem udeležiti tudi kakšne triatlonske preizkušnje, kajti kolo je moja najmočnejša disciplina. Vesel sem, da sem se lahko udeležil domače tekme,« je po prihodu v cilj povedal Jani Mušič, eden od številnih tekmovalcev novomeškega triatlonskega kluba.

Prvič že številno

»Prvič smo organizirali tovrstno tekmovanje, pri tem so nam pomagali tudi člani Plavalnega kluba Novo mesto. Prej sploh ni bilo možnosti, da bi ga gostili, saj enostavno ni bilo pogojev. Z odprtjem novega bazena, ki je tudi za nas velika pridobitev, se je to spremenilo. Veseli smo številne udeležbo, dobro nam je služilo tudi lepo vreme,« je povedal predsednik Triatlonskega kluba Novo mesto Darko Jerković.

Po pravilniku Triatlonske zveze Slovenije bi morali tekmovalci sicer najprej preteči en del proge, nato skočiti v vodo in na koncu odteči še zadnji del. »A z zvezo smo se, da ne bi umazali bazenskega kompleksa, dogovorili, da je najprej na vrsti plavanje, nato pa v celoti tek. Za zaključek smo pripravili tudi akvatlon za vse, namenjen tistim, ki se s tem športom ne ukvarjajo tako resno. V bazenu so morali preplavati, zunaj pa odteči še 400 m. Mislim, da to ni bili prezahtevno. Upam, da smo še koga navdušili za triatlon,« se nadeja Jerković.

Upravičili zaupanje

Triatlonski klub Novo mesto je lani praznoval 10 let delovanja. Zanimanja za ta šport je kar precej. »Imamo tekmovalce v različnih starostnih kategorijah. V zadnjih letih so se nam priključili številni mladi, pa tudi starejši,« je še dodal Jerković.

Z dobro izpeljano tekmo so upravičili zaupanje panožne zveze. Letos sicer ne načrtujejo še kakšnega podobnega tekmovanja, vseeno pa bodo pripravili različne zabavne dogodke, kot sta denimo družinski akvatlon in triatlonske počitnice. S tem želijo triatlon še bolj približati vsem, ki jih ta šport zanima.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija