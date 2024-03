Priznanje za diplomsko delo Semičanu

17.3.2024 | 10:40

Dino Subašić s svojim diplomskim delom (Foto: arhiv)

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič (Foto: Matej Pušnik)

Ljubljana/Semič - Mladinski svet Slovenije je podelil nagrade za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za leto 2023. Nagradi sta prejeli Tajda Jerkič in Erika Blekač. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je čestital prejemnikom nagrad in izpostavil pomen strokovnih vsebin, ki jih kreirajo mladi, so sporočili iz sveta. Podelili so tudi priznanja, eno od njih je odšlo v Semič Dinu Subašiću.

Mladinski svet je letos že petnajstič zapored razpisal natečaj za nagrade za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih za preteklo leto. Na natečaj je prispelo 28 diplomskih in 33 magistrskih nalog z vseh treh največjih univerz v Sloveniji, pa tudi nekaterih drugih visokošolskih zavodov, podelili pa so dve nagradi in štiri priznanja.

Prijave je obravnavala komisija, sestavljena iz predstavnikov Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Urada RS za mladino, Študentske organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije, dela pa je ocenjevala glede na aktualnost, pronicljivost in uporabnost ter njihovo akademsko kakovost.

Tajda Jerkič iz Šenčurja je prejela nagrado za magistrsko delo z naslovom Nazaj k zemlji - mladi in ustvarjanje doma na podeželju. Avtorica v svojem delu obravnava selitev mladih, ki so se preselili iz mesta na podeželje in se odločili za kmetovanje. Magistrirala je na ljubljanski filozofski fakulteti.

Erika Blekač iz Velenja je prejela nagrado za diplomsko delo z naslovom Vloga digitalne pismenosti pri dojemanju spletnega orodja ChatGPT kot podpore pri študiju. Avtorica, ki je diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je izbrala aktualno temo uporabe umetne inteligence, ki vse bolj vpliva na mnoga področja delovanja družbe, tudi kot vir podpore, ki namesto nas lahko pripravlja različna besedila.

Svet je podelil priznanje še štirim diplomskim oz. magistrskim delom z različnimi aktualnimi tematikami s področja mladih. Med prejemniki priznanj so Alessandra Lah iz Cerknice za magistrsko delo Vloga neformalnih virov pri mladih na prehodu v odraslost, Lea Smrkolj iz Lukovice za magistrsko delo Kompetence za gradnjo trajnostne kariere, Sara Iskra iz Ilirske Bistrice za diplomsko delo Spolno nadlegovanje in nasilje v prostorih nočnega življenja in Dino Subašić iz Semiča za diplomsko delo Strpnost mladih z izkušnjo vojne ali njenih posledic.

"Diplomske in magistrske naloge izhajajo z univerzitetnega področja, pri čemer gre za prvo resno samostojno delo. Izredno pomembno je, da s svojim samostojnim delom poskušate oblikovati novo znanje za svoje kolege - mladi za mlade. To je tudi uvod v profesionalno kariero," so v sporočilu povzeli besede ministra.

Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik je izpostavila, da na svetu spodbujajo njihovo sodelovanje pri oblikovanju politik, ki ključno vplivajo na njihovo življenje. Vsako delo, ki ga danes nagrajujejo, pa predstavlja ključni kamenček v mozaiku mladinskih politik, saj ponuja nove perspektive, rešitve in pristope za obravnavo mladinskih problematik, je dodala.

STA; M. K.