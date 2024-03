FOTO: Maček v dimniku

17.3.2024 | 08:20

Reševanje mačka (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 7.48 so v Dolenji vasi pri Krškem gasilci PGE Krško z uporabo avto lestve rešili mačka s strehe stanovanjskega objekta.

Krški poklicni gasilci poročajo, da je bil maček že nekaj časa ujet v dimniku.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC , TP KLOŠTER 2 in TP SILOS GRADAC.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bood 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA, TP DEPONIJA VRANOVIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HLADILNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Videm stolpič 3, nizkonapetostno omrežje – Zdravstveni center Aristotel med 7. in 14. uro.

M. K.