Lastnik in direktor transportnega podjetja ovaden zaradi zlorabe izvršbe in ponareditev listin

15.3.2024 | 18:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so na okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper 50-letnega osumljenca z območja Posavja in njegovo transportno družbo zaradi suma, da je storil devet kaznivih dejanj zlorabe izvršbe na škodo več lizing družb in 14 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Med obsežno kriminalistično preiskavo, v sklopu katere so kriminalisti v juliju 2023 opravili več hišnih preiskav, so z analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov ugotovili, da je osumljeni kot lastnik in direktor transportne družbe izdelal več lažnih računov, ki jih je kot lažni upnik uporabil v nepravdnih, elektronskih izvršilnih postopkih pri okrajnem sodišču v skladu z zakonom o izvršbi in zavarovanju.

S podajo predlogov za izvršbo je na podlagi neverodostojnih listin poskušal protipravno izterjati neobstoječi dolg domnevnih dolžnikov lizing družb v višini več kot 22 milijonov evrov, so sporočili s (PU) Novo mesto.

Policisti so že decembru zoper osumljenca in njegovo družbo podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Krškem zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti.

Osumljenec je zavedel zavod, pristojen za obravnavo, odobritev in podelitev ugodnosti iz interventnih zakonov, z namenom, da družba pridobi subvencijo ali drugo ugodnost za opravljanje gospodarske dejavnosti, čeprav ni izpolnjevala zahtevanih pogojev.

Osumljenec je namreč v imenu družbe goljufivo uveljavljal pravico do delnega povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo za več delavcev ter tako s strani zavoda na podlagi zahtevka za dva meseca v letu 2020 prejel neupravičeno izplačano povračilo v višini več kot 23.000 evrov.

Policisti nadaljuje s kriminalistično preiskavo, saj sumijo, da je moški storil tudi druga kazniva dejanja.

Za kaznivo dejanje zloraba izvršbe je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do dveh let, za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do dveh let in za kaznivo dejanje preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti denarna kazen ali kazen zapora do treh let.

M. K.