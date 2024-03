Športnik leta občine Brežice 2023

15.3.2024 | 12:00

Foto: Simon Srečkovič

Brežice - V Domu kulture Brežice je včeraj potekala prireditev Športnik leta občine Brežice 2023, ki jo prireja Športna zveza Brežice v sodelovanju z Občino Brežice.

Nagrada Športnik leta 2023 je tretje leto zapored romala v roke atleta Jakoba Urbanča. Član Atletskega kluba Brežice je v finalu meta kladiva na evropskem prvenstvu za mladince v Izraelu osvojil 8. mesto. Avgusta je z rezultatom 67,51 metra podrl državni rekord Primoža Kozmusa v kategoriji starejših mladincev.

Prvič je naziv Športnica leta prejela Naja Pinterič. 17-letna članica Kajak kanu kluba Čatež je v preteklem letu zabeležila številne odlične rezultate, najbolj pa izstopata dve drugi mesti na mladinskem evropskem prvenstvu na Slovaškem v disciplinah kanu in kajak cross.

Duo ženski par Jedert Jevševar in Maruša Rus je postal Ekipa leta v individualnih športih. Članici Društva borilnih veščin Katana sta postali zmagovalki prestižnih Svetovnih iger v Združenih arabskih emiratih.

Naziv Športnica invalidka leta je prejela izjemna atletinja Leja Glojnarič, sicer članica Atletskega kluba Brežice, ki je tudi v letu 2023 nadaljevala z izjemnimi rezultati. Med drugim je postala evropska prvakinja v sedmeroboju, hkrati pa dosegla tudi nov svetovni rekord.

Za Najbolj priljubljenega športnika leta 2023 je bil po glasovanju javnosti izbran član Atletskega kluba Brežice Leandro Krkalić, ki je prejel 40% vseh glasov.

ŠE NEKAJ KATEGORIJ

V kategorijah mladi perspektivni športnik, športnica, ekipa leta v kolektivnih ter individualnih športih so nagrade prejeli: Leandro Krkalić (Atletski klub Brežice, 1. mesto na državnem prvenstvu za kadete v metu kladiva), Maja Lakner (Karate klub Brežice, 1. mesto na državnem prvenstvu za kadetinje v katah) in duo par Neli Rožman in Ema Šušterič (DBV Katana, 3. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu). Trener leta v individualnih športih je tretjič zapovrstjo postal Jure Žabjek, ki je zaslužen za dosežke Jedert Jevševar in Maruše Ruse ter Neli Rožman in Eme Šušterič (DBV Katana).

Športna zveza Brežice je podelila tudi pet nagrad v kategoriji posebnih priznanj. Rokometaš Klemen Mlakar, sedaj že nekdanji član obeh rokometnih klubov v brežiški občini, je zaključil svojo športno pot. Priznanje za 40. jubilej je prejelo Športno društvo Sušica, 30. jubilej pa je v preteklem letu obeležil Badmintonski klub Brežice. Nagrado za izjemne dosežke v razvoju športa v občini Brežice je prejel nekdanji učitelj športa na OŠ Artiče Miroslav Gorazd Verstovšek. Nagrada za življenjsko delo pa je romala v roke Jožeta Ferenčaka. 1998 je bil eden izmed ustanovnih članov Društva borilnih veščin Katana. Postal je soavtor številnih medalj z evropskih in svetovnih prvenstev, ki so jih osvojili člani Katane. Leta 2004 mu je Ju-jitsu zveza Slovenije podelila častni naziv mojster ju-jitsa.

Tudi na letošnji prireditvi so bile podeljene Športne značke. Priznanja so namenjena športnim delavcem za delo v posameznem športnem društvu. Gre za športne entuziaste kot so tajniki, pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, zapisnikarji, sodniki, vaditelji, predsedniki in vse ostale »deklice za vse«, ki se v klasičnem formatu ne (z)najdejo med nagrajenci, brez katerih pa športna društva in šport na sploh ne bi bil na takšnem nivoju, sporočajo iz brežiške občine. Značko je prejelo 8 posameznikov iz šestih različnih športnih društev.

Športna zveza Brežice je podelila tudi diplome kategoriziranim športnikom ter tistim, ki so se na uradnem državnem prvenstvu uvrstili na eno izmed prvih treh mest oziroma nastopili za državno reprezentanco. Za leto 2023 je bilo podeljenih 116 diplom predstavnikom 16 različnih športnih društev.

Prireditev je povezovala domačinka Anja Urek, na odru pa so se predstavili plesalci Plesnega društva Imani Brežice, plesno navijaška skupina Gimnazije Brežice ter dijakinja Hana Grubič. Priznanja najboljšim posameznikom, ekipam ter športnim delavcem so podeljevali Stanko Tomše (predsednik Športne zveze Brežice), Ivan Molan (župan Občine Brežice), mag. Nataša Avšič Bogovič (poslanka v Državnem zboru), dr. Uroš Mohorič (direktor sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez), Barbara Špiler (atletinja in olimpijka), Miran Abram (športni pedagog in član predsedstva ŠZB) in Zdenka Senica Grubič (profesorica športa in trenerka).

M. K.