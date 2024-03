Prespal v treznilnici

14.3.2024 | 11:20

Med kontrolo prometa v Globokem so policisti PP Brežice sinoči okoli 20.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 50-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Tatvine

Med 12. 3. in 13. 3. je na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, zaradi poškodb vozila pa je nastalo za okoli 1.000 evrov škode.

Na Trdinovi ulici v Novem mestu pa je sinoči med 20. in 21. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil 50 evrov.

Tihotapca in migranti

Na mejni prehod Metlika je na vstop v Slovenijo sinoči okoli 20. ure pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes nemških registrskih oznak. 49-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rakovec, Loče, Rigonce, Mostec) prijeli 15 državljanov Sirije, 14 Afganistana, deset Maroka, osem Bangladeša, tri državljane Pakistana, Nepala in Indije, državljana Egipta in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Žuniči) so prijeli tri državljane Sirije in državljana Maroka in na območju PP Krško (Krško) tri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 194 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škod,a in zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

