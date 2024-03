Gorelo v hiši v Vrčicah

14.3.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š)

Včeraj ob 9.12 je v naselju Vrčice, občina Semič, zagorelo v bivalnem prostoru stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič, Kot-Brezje in Stranska vas pri Semiču so požar omejili in pogasili ter pregledali in prezračili prostore. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Črmošnjice in Rožni Dol, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Gorelo pri Šmihelu

Ob 15.09 je pri Šmihelu v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so omejili in pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 1, na izvodu GORENJE TRIBUČE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRELOŽNIK, na izvodu BETONC LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA, TP SELA PRI STRAŽI, TP HRUŠEVEC;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, TP GC ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978, TP LEŠČEVJE, TP MALA STRMICA 1991, TP VEL. STRMICA 1991, TP RADOVLJA 1997, TP SELA PRI ZBURAH 1978, TP ZABORŠT 1995, TP ZAGORICA PRI ZBURAH 1997;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI 1996, TP BREZJE PRI PREKOPI 1997, TP DOL. PREKOPA 1969, TP GOR. PREKOPA 1981, TP GRUČA 1997, TP LEDEČA VAS 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA, izvod 1. DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Zajčja Gora, nizkonapetostno omrežje Šeško, med 10. in 14. uro na območju TP Otavnik, nizkonapetostno omrežje – Vinko Otavnik, med 8. in 14. uro na območju TP Završe, nizkonapetostno omrežje – Jazbinšek in med 8. in 14. uro na območju TP Podgorje Pipan; na področju nadzorništva Brežice med 12. in 13.30 uro na območju TP Boršt nadomestna in med 8.30 in 13.30 uro na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Gornje Bojsno, Spodnje Bojsno in Slopno; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13.30 uro na območju TP Leskovec gmajna 1, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje pri TP levo; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 9. in 12. uro na območju TP Orešje Ledina, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Orešje ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP postaje Koprivnica, nizkonapetostno omrežje – Kladje levo.

M. K.