ARAO se uradno »seli« nazaj v Ljubljano

13.3.2024 | 15:00

Agencija med drugim vodi postopke gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) pri Krškem - na sliki lokacija odlagališča (Foto: ARAO)

Krško - Vlada je na seji 7. marca s spremembo odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke odločila, da sedež agencije uradno preseli z naslova Vrbina 17 v Ljubljano.

Toda do dejanske selitve iz Ljubljane v Krško sploh nikoli ni prišlo, čeprav je bila selitev v Vrbino predvidena že z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO, sprejetim leta 2022. Zato vlada zdaj uradno spreminja določbo, povezano s sedežem zavoda.

Na odločitev vlade se je odzvala Mestna občina Krško. Kot je zapisala v sporočilu za javnost, z namero vlade ni bila seznanjena in je o tem izvedela iz objave omenjenega odloka v uradnem listu. Posavje je bilo v preteklosti že priča tihim reorganizacijam institucij, predvsem javne uprave, kar vse kaže na postopno centralizacijo države, je poudaril krški župan Janez Kerin. V obdobju od leta 2007 je izpostave državnih institucij iz mestne občine Krško preselilo oz. ukinilo več ministrstev. Nenazadnje je bila v letu 2011 ukinjena policijska uprava v Krškem in je njeno vlogo prevzela Policijska uprava Novo mesto. »Zaradi navedenega se s selitvijo sedeža Agencije za radioaktivne odpadke lokalno okolje ne more strinjati. Odločitev vlade vsekakor pomeni korak k centralizaciji. Glede na to, da so že stekle same aktivnosti izgradnje odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in načrtovanega umeščanja JEK2, ta odločitev ni pozitiven znak,« je dejal Kerin. Kot je dodal, so se v zvezi s tem vprašanjem povezali župani vseh posavskih občin, ki bodo omenjeno temo obravnavali na četrtkovi redni seji Sveta regije Posavje, kamor so povabili tudi ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra.

Ni pa »selitev« ARAO edina sprememba okrog NEK. Hkrati je namreč vlada spremenila tudi člen, ki govori o načinu financiranja dejavnosti agencije, ki se nanaša na financiranje nalog, povezanih z NEK. Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK tako po novem določa, da javni sklad vsa sredstva, namenjena za izvedbo odlagališča radioaktivnih odpadkov, priprave na izgradnjo odlagališča, odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva in druge z zakonom določene naloge, vplača v proračun države pod namensko postavko. »Ta sredstva so namenski prihodki državnega proračuna in se ne plačajo več neposredno zavodu,« je vlada po seji zapisala v sporočilu za javnost.

D. S.