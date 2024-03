Ličen: Založba Goga v iskanju poslovnega modela za nadaljnjo rast

12.3.2024 | 09:50

Mitja Ličen (Foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto - Založba Goga z desetimi zaposlenimi je lani zabeležila leto presežkov v več pogledih, sedaj pa so med drugim v iskanju poslovnega modela, ki jim bo omogočil nadaljnjo rast. Vpeti so tudi v številne projekte, tudi evropske, je na novinarski konferenci ob predstavitvi knjižnih novosti založbe ob koncu minulega tedna dejal direktor založbe Mitja Ličen.

Goga s sedežem v Novem mestu je po njegovih besedah razpeta med prestolnico Dolenjsko in Ljubljano, saj si želijo biti vpeti tudi v lokalno okolje in čim več vsebin ustvarjati za svoje someščane.

Kot je povedal Ličen, je bilo lani za založbo leto presežkov tako glede sodelavcev kot produkcije same. Izdali in prodali so največ knjig doslej, uspeli pridobiti največ subvencij, obenem so sodelovali tudi pri največ evropskih projektih doslej. Založba je sicer leta 2022 prvič presegla milijon evrov prometa, lani pa so to še presegli za 20 odstotkov.

Po oceni direktorja založbe Goga je podjetje dokaj stabilno, sam pa ocenjuje, da so že trčili ob strop slovenskega založništva, zato se sedaj ukvarjajo s tem, kako poslovni model spremeniti oziroma dopolniti, da bodo lahko rasli naprej.

Pri poslovanju se sicer založba sooča s težavo prodaje, saj je po besedah njenega direktorja težko priti do slovenskih kupcev, zato so se odločili, da bodo letos vzpostavili lasten sistem prodaje e-knjig, ki jih bodo bralci lahko kupovali neposredno prek Gogine spletne strani.

Ličen je obenem še opozoril, da ministrstvo za javno upravo letos nima razpisa za sofinanciranje evropskih projektov. "To so bila v bistvu resna sredstva, ki so nam omogočala vlaganje v razvoj, ne samo zgolj golo preživetje," je povedal.

Na področju evropskega financiranja založba Goga sodeluje predvsem pri projektih, ki pomagajo opolnomočiti tako zaposlene kot avtorje, prevajalce in ostale, ki delajo s knjigami. Takšen je na primer projekt Lit-Quest Europe, ki je namenjen predvsem usposabljanju literarnih agentov. Eden od dveh prevodnih projektov, pri katerih sodeluje založba, je tudi Realis, ki je Gogi doslej omogočil, da so v Sloveniji gostili številne uveljavljene evropske avtorje.

Založba sodeluje tudi pri prototipu spletne platforme za prodajo pravic oziroma za nakupovanje pravic. Gre za osnutek evropske platforme o celovitih informacijah o evropski knjižni produkciji, festivalih, nagradah in ostalem, kar založniki potrebujejo pri iskanju relevantnih prevodov.

Sodeluje tudi pri štiriletnem projektu CELA z 12 partnerji iz cele Evrope, kjer gre predvsem za mlade avtorje in prevajalce. V sodelovanju s španskimi partnerji pa založba sodeluje tudi pri usposabljanju založnikov iz držav ali okolji s t.i. majhnim jezikom, je še povedal direktor založbe Goga.

STA; M. K.