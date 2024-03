FOTO: 28. Gregorjev sejem uspešno tudi na novi lokaciji; več kot 20.000 obiskovalcev

11.3.2024 | 14:00

Šentjernej/Trebnje - Hipodrom Šentjernej je gostil tradicionalni pomladanski kmetijsko-živilski sejem – 28. Gregorjev sejem – največji v Jugovzhodni Sloveniji, ki ga je organizirala Kmetijska zadruga Trebnje-Krka. Kljub selitvi na novo lokacijo in ne najbolj prijaznemu vremenu, je imel sejem minuli konec tedna več kot 20.000 obiskovalcev.

Več kot 160 razstavljavcev iz Slovenije in tujine, zanimiv spremljevalni program pri razstavljavcih in pestro dogajanje na glavnem odru – nastopili so duet Meta&Luka, Čuki, otroci iz šentjernejskega vrtca in šole, lokalna društva, mladi harmonikarji, ljudski pevci, godci, zbori in folklorne skupine, mama Manka in v nedeljo Mladi Dolenjci. Mlajše (in starejše) je, kot sporočajo organizatorji, navdušil otroški program skupine Čuki, v nedeljo pa je za animacijo poskrbel Čarodej Jole Cole.

»Za letošnji Gregorjev sejem, ki je prvič potekal na novi lokaciji v Šentjerneju, smo si organizatorji res še posebej želeli, da bi bili tako razstavljavci kot obiskovalci sejma čim bolj zadovoljni. Po odzivih tako s strani razstavljavcev kot tudi s strani obiskovalcev ocenjujem, da so v veliki večini bili. Čeprav je odločitev, da gremo na novo lokacijo, zbudila nekaj dvomov, mislim, da se je izkazala za pravilno, saj je sejem kljub hladnejšemu in deževnejšemu vremenu obiskalo veliko ljudi, kar nas navdaja z optimizmom za naprej, ko računamo tudi na več sonca,« je ob zaključku sejma povedal direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič.

Osrednji govornik petkovega slovesnega odprtja sejma, ki je letos združil pod sloganom Tuje dobro, domače najboljše, je bil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu dr. Blaž Germšek, ki se je skupaj z vodjo sejma Borutom Severjem in direktorjem KZ Trebnje-Krka ter ostalimi gosti tudi sprehodil med razstavljavci.

Obiskovalci so lahko našli in tudi preizkusili marsikatere kmetijske stroje in pripomočke, izdelke za dom in vrt, se usedli v nove modele avtomobilov, kupili tekstil ali bižuterijo, bogata je bila tudi ponudba lokalno pridelanega sadja in zelenjave, domačih mesnin, pekovskih in mlevskih izdelkov, domačih olj, medenih, mlečnih in rokodelskih izdelkov.

Kam je šla glavna nagrada?

Tridnevno dogajanje se je sklenilo z žrebanjem vstopnic za eno od 71 nagrad. Glavno je prispevalo podjetje Semenarna Ljubljana, ki je bilo generalni pokrovitelj prireditve - s traktorsko kosilnico Easy Rider Villager VT 650 bo odslej trate okoli doma negovala obiskovalki iz Smolenje vasi, so še sporočili iz KZ Trebnje-Krka.

M. K.

Foto: Andrej Matič

Zvočni zapisi Stanko Tomšič po Gregorjevem sejmu 2024

