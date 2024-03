FOTO: 28. Gregorjev sejem je odprl svoja vrata - prvič v Šentjerneju

8.3.2024 | 17:50

Glavni gostje 28. Gregorjevega sejma so se po otvoritvi sprehodili po sejemskem prostoru na šentjernejskem hipodromu.

Danes je 8. marec, zato so mnoge ženske prejele tudi nageljčke.

Stanko Tomšič, direktor KZ Trebnje-Krka, v pogovoru z državnim sekretarjem s kmetijskega ministrstva dr. Blažem Germškom.

Janov vrt iz Straže, z rastlinjaki, konstrukcijami protitočne mreže in inovativnimi vrtarskimi pripomomčki je zanimal marsikoga.

Kako lepo diši po suhomesnatih mesninah na stojnici Turistične kmetije Škrbina z Vinice pri Šmarjeti!

Šentjernej - Gregorjev sejem, tradicionalni, največji pomladanski kmetijsko-živilski sejem v Jugovzhodni Sloveniji, že 28. po vrsti, je danes dopoldne slovesno odprl svoja vrata - prvič v Šentjerneju. Poteka na šentjernejskem hipodromu in tako bo še jutri in v nedeljo, ter nato vseh naslednjih deset let.

Če bo vse tri dni tako dobro obiskan, kot je bil na otvoritveni dan, se ni bati za njegov uspeh, je bil vesel direktor KZ Trebnje – Krka Stanko Tomšič, ki je povedal, da so se odločili za selitev iz Novega mesta, ker pri Supernovi dolgoročno ni bilo več mogoče možnosti in se odločili za zagotoviti prostorov, saj je zemljišče v privatni lasti, lastnik pa tam načrtuje gradnjo trgovine.

Nova lokacija, ki so jo skupaj s Klubom za konjeniški šport Šentjernej, ki upravlja s hipodromom, lepo uredili, je dovolj velika, da omogoča nadaljnji razvoj sejma.

Na otvoritvi Gregorjevega sejma, na kateri ni manjkalo ne razstavljavcev, kmetovalcev, vrtičkarjev, pa seveda ne dolenjskih gospodarstvenikov, županov in lokalnih veljakov, so zbrane poleg direktorja zadruge Stanka Tomšiča nagovorili še: Andraž Rumpret, predsednik Kluba za konjski šport Šentjernej, župan Jože Simončič, dr. Blaž Germšek, sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije in Blaž Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenij. Gregorjev sejem je blagoslovil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Tuje dobro, domače najbolje!

Glede na slogan letošnjega sejma Tuje dobro, domače najboljše! Je bilo slišati mnogo besed o skrbi za slovenskega kmeta in kmetijstvo, saj brez lastne hrane ni samostojne in suverene države, brez kmeta in kmetijske zemlje pa te hrane tudi ni. A tudi brez kritike slovenski in evropski kmetijski politiki ni šlo, saj je izzivov veliko: prevelik uvoz tuje hrane, naraščanje stroškov, okoljska politika z zelenim prehodom itd.

Vodja Gregorjevega sejma Borut Sever in voditeljica dogodka Petra Krnc Laznik.

Za dobrodošlico domače dobrote gospodinj iz DPŽ Tavžentroža iz Trebnjega.

Kaj pa nove sadike?

Pšenični klas, maskota KZ Trebnje-Krka, je razveselila obiskovalce, tudi najmlajše iz šentjernejskega vrtca Čebelica.

Kot pravi vodja Gregorjevega sejma Borut Sever: »Domače bi moralo biti del trajnostnega življenjskega sloga posameznikov in družin, predvsem pa bi najbolj ranljive skupine, kot so vrtci, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, morali domačo in lokalno pridelano hrano v večjem obsegu vrniti v ustanove.«

Za vsakogar kaj

Sejem, ki je odprt vse tri dni od 9. ure do 18. ure, je pomemben akter pri prenosu znanja in inovacij v kmetijstvu ter pri promociji slovenskih pridelovalcev.

Za vsakega obiskovalca se kaj najde: na ogled in naprodaj so kmetijski stroji in sodobni pripomočki, na voljo so predavanja in prikazi uporabe, razstavljeni so avtomobili, izdelki za dom in vrt, tekstil in bižuterija, na voljo je lokalno pridelano sadje in zelenjava, domače mesnine, pekovski in mlevski izdelke, domača olja, medeni, mlečni in rokodelski izdelki. Nakupiti je mogoče prve spomladanske sadike zelenjadnic, sadnega drevja, jagodičevja, čebulčka, semenskih vreč, trsnih cepljenk … Ne manjka lokalnih pridelovalcev s svojo ponudbo.

Najmlajši se bodo razveselili brezplačnih napihljivih igral, razstave malih živali, predstavljata se Slovenska vojska in policija.

Tudi mesto druženja

Pester je tudi družaben del sejma. Na odru osrednjega prireditvenega šotora je danes nastopil duo Meta in Luka, popoldne je dogajanje obogatil šentjernejski šopek društev in otrok, zanimivo je bilo predavanje Davorja Špeharja.

V soboto ob 11. uri bodo otroke zabavali Čuki, ki bodo nato še dve uri igrali za vse, ob 14. uri pa pride mama Manka – med njenimi nasveti bodo zapeli pevski zbori in ljudski pevci in godci, medtem ko bodo v nedeljo z odra, ko ga zapusti čarodej Jole Cole, zazvenele harmonike – najprej učenci glasbenih šol, nato pa zaigra ansambel Nemir.

28. Gregorjev sejem v Šentjerneju je nedvomno ta konec tedna tudi mesto druženja, kar mnogi pogrešajo. Otroci do 15. leta in invalidi z izkaznico imajo vse tri dni vstop prost. Ne gre pozabiti, da je glavna nagrada na žrebanju vstopnic kosilnica Easy rider villager VTR 650.

V galeriji je foto utrinek z današnjega otvoritvenega dne.

Besedilo in foto: L. Markelj

