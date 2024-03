Z Rastočo knjigo sporočali dobre misli

11.3.2024 | 12:00

Janez Gabrijelčič

Ravnateljica Jasmina Hidek

Šolski pevski zbor

Uprizorili so igro Brusniška ohcet

Velike Brusnice - Osnovna šola Brusnice je z nedavno prireditvijo zaznamovala svoje sodelovanje v projektu Rastoča knjiga, potem ko so na šoli tako prireditev prvič pripravili leta 2011. Tema tokratne prireditve je bila naravna in kulturna dediščina doline pod Gorjanci.

Dogodek je potekal kot kulturna oddaja TV Brusnice z naslovom Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice. Za tehnično izvedbo »oddaje« je poskrbela Barbara Gajski. V okviru oddaje se je zvrstilo več dogodkov v živo, t. j. na prireditvi v šolski avli. Tam je zbrane nagovorila ravnateljica Jasmina Hidek.

»V televizijskem studiu« je o Rastoči knjigi spregovorila Darja Šinkovec, ki je na tej šoli vsa leta koordinatorica projekta Rastoča knjiga. »T. i. 'oče' Rastoče knjige Slovenije, gospod Janez Gabrijelčič, nas je med prvimi v Sloveniji navdušil za ta vseslovenski projekt, ki je sedaj postal že mednarodni. Rastoča deklica – Brusničanka je začela rasti leta 2011, ko smo organizirali srečanje literatov treh generacij naše doline. Od tedaj vsako leto pripravimo prireditev in Rastoča deklica ponosno zraste za novo rastočo misel. Rastočo knjigo Osnovne šole Brusnice smo predstavili tudi na obeh festivalih Rdečega križa in Združenih rastočih knjig sveta v Ljubljani v Državnem zboru,« je povedala Darja Šinkovec.

»Televizija« je posredovala nagovora predsednice Rastoče knjige Slovenije Marijane Kolenko, ki je bila slavnostna govornica na lanski prireditvi, in Boštjana Gorenca - Pižame.

Iz »televizijske oddaje so obiskovalci prireditve izvedeli, da je Osnovne šola Brusnice doslej izdala že 10 knjig. Med temi je tudi Narečni slovar brusniške doline, ki je lani izšel dopolnjen v ponatisu. Avtorici sta Darja Šinkovec in Milena Jaklič.

V živo so na prireditvi nastopili šolski gledališčniki s ponovitvijo igre Brusniška ohcet. Avtorica besedila je nekdanja učenka Jasna Pavlin, igro sta režirali Darja Šinkovec in Milena Jaklič. Spored so v živo z nastopi oblikovali še šolski pevski zbor in vrtčevski zbor pod vodstvom Branke Rolih Frančič ob klavirski spremljavi Anamarije Fink; ta je zapel med drugim himno vrtca Jaz pa pojdem v Brusnice, ter šolska Folklorna skupina Češnjev cvet z mentorico Kristino Burger.

Med številnimi udeleženci, ki so zaploskali prireditvi, so bili tudi nekdanji ravnatelj Osnovne šole Brusnice Anton Dragan, tajnica društva Rastoča knjiga Marjeta Volasko ter že omenjeni Janez Gabrijelčič in Miha Japelj, ki sta izjemno pohvalila tokratni dogodek in sodelovanje Osnovne šole Brusnice v projektu Rastoča knjiga.

»Televizijsko oddajo« sta vodila napovedovalca David in Emma, ki sta povedala, da združene Rastoča knjiga povezuje že 16 držav in v svetu širi pozitivna sporočila, med katerimi je tudi to, da smo z ljubeznijo v srcu nepremagljivi v vseh preizkušnjah, ki jih pred nas postavlja življenje.

Praznovanje vključitve v projekt Rastoča knjiga so na šoli povezali s kulturnim dnevom, v celodnevno dogajanje pa so vključili tudi razstavo jedi, zvečine povezanih s češnjami, in izdelkov učencev.

M. L.

