Večer ljudskih pesmi - pevci iz Vrhpolja v goste povabili Posavce

11.3.2024 | 10:00

Ljudske pevce iz Vrhpolja vodi zborovodja Franc Vegelj.

Zbor bo prihodnje leto praznoval okroglo obletnico - 20 let delovanja.

Šentjernej - Nekoč se je na vasi veliko pelo ob različnih priložnostih in opravilih, danes je žal drugače. Da se lepe slovenske ljudske pesmi in poseben način petja ne pozabijo in se prenašajo na naslednje rodove, skrbijo tudi Ljudski pevci iz Vrhpolja, ki delujejo že 19 let.

Konec tedna so povabili na tradicionalni pomladni koncert in se predstavili s pestrim repertoarjem. Izbrali so ljubezenske in vojaške pesmi, pesmi o materini ljubezni, ljubezni do slovenske zemlje, itd. Pevce spremlja harmonikar Tone Grubar.

Zbor, ki ga vodi Franc Vegelj, nastopa skozi vse leto v domačem kraju, po šentjernejski občini in drugje ter se udeležuje tudi raznih strokovnih srečanj. Radi se odzovejo vabilom, zlasti varovancev doma starejših občanov v Novem mestu in Krškem, nedavno so nastopili v Pišecah, bili so tudi del programa Festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

Skupinska slika Ljudskih pevcev z Vrhpolja z gosti koncerta

Na tokratnem koncertu v Šentjerneju pa niso peli le sami, ampak so povabili v goste tudi svoje pevske prijatelje. Tako so nastopili še Pleteršnikovi pevci iz Pišec, s katerim imajo enega skupnega člana, to je Franc Vegelj, pevovodja vrhpoljskih pevcev. Na odru kulturnega centra so nastopili še harmonikar Slavko Frančič z vnuki, mladi Muskontarji iz Šentjerneja ter ženski pevski zbor KD Orlica –Pišece, ki ga ravno tako vodi Vegelj.

Ob koncu koncerta, ki je ogrel dušo obiskovalcev z dolenjskega in posavskega konca, so vsi nastopajoči zapeli skupaj Prav luštno je res na deželi.

Zbrane sta nagovorila predsednik Ljudskih pevcev Vrhpolje Tone Pirkovič in povedal, da bodo prihodnje leto praznovali 20-letnico delovanja, ter šentjernejski župan Jože Simončič, ki se je pevcem zahvalil za trud in vztrajnost, da gojijo lepo slovensko ljudsko pesem.

Koncert je simpatično povezovala Elizabeta Kušljan Gegič.

L. Markelj, foto: Uroš Abram