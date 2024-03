Trikrat gorelo - izolacija na fasadi, barva na kovinskem dimniku in baraka v Dobruški vasi

9.3.2024 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Včeraj ob 11.46 je na Svetem Vrhu, občina Mokronog-Trebelno, gorela izolacija na fasadi stanovanjskega objekta. Požar, ki je uničil okoli osem kvadratnih metrov površine, so že pred prihodom gasilcev pogasili domači. Gasilci PGD Mokronog so s termovizijsko kamero pregledali ožgano fasado.

Ob 16.52 je v stanovanjski hiši na Ulici belokranjskega odreda v Črnomlju gorela barva na kovinski dimniški tuljavi, ogenj se je razširil na steno ob dimniku. Pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj so domači požar pogasili. Gasilci so odstranili kovinsko tuljavo in jo očistili, pregledali okolico s termo kamero in prezračili prostore. Odsvetovali so kurjenje do prihoda dimnikarja.

Minulo noč ob 1.55 pa je v Dobruški vasi pri Škocjanu gorela lesena baraka. Gasilci PGD Škocjan in Dobrava so pogasili požar, objekt je uničen.

Plinsko olje na cesti

Včeraj ob 11.52 je bilo na cesti med Velikim Gabrom in Žubino, občina Trebnje, razlito plinsko olje. Gasilci PGD Trebnje so nevtralizirali nevarno snov in sprali okoli 1000 metrov onesnaženega cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Križišče danes med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.