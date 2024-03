FOTO: Trije prevažali 26 migrantov; pijan na AC v ograjo

8.3.2024 | 09:30

Zasežena avtomobila: Mercedesov kombi ... (Foto: PPIU PU Novo mesto)

... in Mazda (Foto: PP Metlika)

Sinoči okoli 23. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Novim mestom in počivališčem Starine. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in zapustitev kraja prometne nesreče bodo zoper povzročitelja uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Med 6. 3. in 7. 3. je v Borštu na območju Brežic nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 400 litrov goriva.

Na območju Žihovega sela je včeraj med 6.30 in 14.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

V Pišecah je sinoči okoli 19. ure neznanec skozi odklenjena vrata vstopil v hišo in izmaknil dve bančni kartici.

V Starem Gradu na območju Krškega je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in odnesel okoli 100 evrov.

Na Trdinovi ulici v Novem mestu je med 19.30 in 21. uro neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel torbico z dokumenti in bančno kartico. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 300 evrov.

V Krškem je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Prijeli tihotapce in tujce

Na območju Kostanjevice ob Krki so policisti sinoči nekaj po 19. uri ustavili voznika kombija Mercedes vito romunskih registrskih oznak. 33-letni državljan Moldavije je prevažal pet državljanov Turčije in dva državljana Sirije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

V Podbočju so okoli 21. ure kontrolirali voznika kombija Volkswagen crafter hrvaških registrskih oznak. 30-letni državljan Romunije je prevažal 11 državljanov Turčije.

Okoli polnoči pa so policisti v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila Mazda 5 nemških registrskih oznak. 46-letna državljanka Ukrajine je prevažala osem Turkov.

Državljanki Ukrajine in državljanoma Romunije in Moldavije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s 26 tujci, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Nova vas pri Mokricah, Rakovec, Loče, Rigonce, Mihalovec) prijeli 24 državljanov Sirije, deset Afganistana, šest Maroka, tri Egipta, dva državljana Rusije, državljana Tunizije in Iraka. Na območju PP Črnomelj (Podlog) so prijeli tri državljane Afganistana in na območju PP Sevnica (Gornje Orle) pet državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 255 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

