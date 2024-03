Gospodarstveniki z županom o aktualnih temah

7.3.2024 | 13:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Črnomaljski župan Andrej Kavšek je včeraj na tradicionalnem letnem srečanju gostil gospodarstvenike, ki delujejo v občini. Z direktorico občinske uprave Danijelo Nedič Orešič sta predstavila različne oblike pomoči, ki jih občina nudi gospodarstvenikom, skupna ugotovitev pa je bila, kot sporočajo iz Črnomlja, da občina in gospodarstvo dobro sodelujeta in da si bodo še naprej prizadevali za nadaljnji uspešen razvoj.

O gospodarstvu v Beli krajini je govoril direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, o dejavnostih v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina, kjer je srečanje potekalo, pa vodja inkubatorja Ana Granda Jakša.

Župan se je gospodarstvenikom zahvalil za izjemno sodelovanje in posebej izpostavil delovanje poslovne cone TRIS Kanižarica, v katero je Občina Črnomelj med letoma 2017 in 2024 vložila okoli 2,8 milijona sredstev, od tega okoli 1,5 evropskih in okoli 1,3 milijona lastnih sredstev. Občina sicer enkrat letno objavlja javni razpis za pospeševanje razvoja občinskega gospodarstva. Gre za nepovratna sredstva sofinanciranja različnih ukrepov v obliki subvencij in dotacij.

Tomaž Kordiš, direktor gospodarske zbornice, je predstavil stanje gospodarstva v jugovzhodni regiji in posebej v občini Črnomelj. Kot je poudaril, zbornica spodbuja vlaganje v digitalizacijo, avtomatizacijo, inovacijo in razvoj kompetenc zaposlenih. Vodja Podjetniškega inkubatorja Ana Granda Jakša pa je predstavila delovanje inkubatorja in možnosti, ki so na voljo podjetnikom. V novih prostorih med drugim nudijo coworking prostor, sejne sobe in pisarne za najem.

Srečanje je moderirala Sabina Gosenca, s humornim vložkom pa ga je popestril komik Željko Čakarević – Željudin. Ob koncu so se gospodarstveniki družili še ob sproščenem klepetu, za pogostitev pa je poskrbela finalistka Masterchef Slovenija 2023 Anja Fir, so še sporočili z Občine Črnomelj.

M. K.