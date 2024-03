FOTO: V križišču mu je odvzel prednost; prehiter končal na brežini

5.3.2024 | 13:30

Nesreča na krški obvoznici, en voznik je bil lažje poškodovan. (Foto: PGD Krško)

Včeraj zjutraj se je, kot smo s fotografijami že poročali, zgodila prometna nereča na krški obvoznici. Na PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je za trčenje odgovoren 29-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 55-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 55-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so krški policisti izdali plačilni nalog.

Bil je prehiter, končal na brežini

Prometna nesreča na cesti med Radovico in Metliko se je zgodila sinoči nekaj pred 21. uro. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je 22-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Brestanici je med 1. 3. in 4. 3. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 150 litrov goriva.

V minuli noči je na Dvoru nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Ob sprožitvi alarmne naprave je storilec pobegnil in v objekt ni vstopil. Povzročil pa je premoženjsko škodo na vratih.

Enega je prevažal v prtljažniku

Včeraj nekaj pred 7. uro so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW estonskih registrskih oznak. 24-letni državljan Estonije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Enega tujca je prevažal v prtljažniku vozila. Državljanu Estonije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rakovec, Kapele, Jesenice, Rigonce, Podvinje, Loče, Brežice) prijeli 15 državljanov Pakistana, 13 Sirije, osem Egipta, pet Turčije, tri Afganistana, dva državljana Šrilanke in državljana Nepala. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Preloka) so prijeli pet državljanov Sirije in dva iz Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 56. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 154 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.