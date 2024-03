FOTO: Nesreča na krški obvoznici

5.3.2024 | 07:00

Včeraj ob 6.43 sta na Tovarniški ulici v Krškem trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policistom. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2, na izvodu BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod 4 Želebej.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 3. LOKE na;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 7. LAMUTOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU 1958, TP STRUGA, TP LUTRŠKO SELO 1997, TP KIJ 1997;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE 1954.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH, izvod 7. ROŽNI VRH NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM, izvod 3. ZEMELJSKO PROTI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP:

- Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje in Vrh Trebelno med 8:00 in 14:00;

- Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Povše Filip, Škrlj med 9:00 in 12:00;

- Mirna bloki, nizkonapetostno omrežje – Bloki 1 med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Drožanjska, nizkonapetostno omrežje – KRO 2 in KRO 3 med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Črešnjice, nizkonapetostno omrežje – Zasap med 11:00 in 14:00 uro.

