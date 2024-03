OŠ Drska išče novega vodilnega

5.3.2024 | 10:30

Osnovna šola Drska (Foto: spletna stran šole)

Novo mesto - Svet zavoda Osnovne šole Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 2. seje Sveta zavoda Osnovne šole Drska, Novo mesto z dnem 04. 03. 2024 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2024.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo na tem delovnem mestu se opravlja polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– potrdilo o izobrazbi,

– dokazilo o nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu preneha mandat),

– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,

– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom, pošljite do 14. 3. 2024 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Drska, Novo mesto

