Letos še en zobozdravnik koncesionar

4.3.2024 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Šentrupert - V Občini Šentrupert bo letos začel delati nov zobozdravnik za odrasle in mladino – občina je koncesijo podelila Dentalnemu centru Jakoš iz Prelesja.

Občina Šentrupert ima 2964 prebivalcev, ki ne živijo le v občinskem središču, ampak so razpršeni po 25 naseljih v občini, ki se razprostira na 49 kvadratnih kilometrih površine. Zagotavljanje osnovnega zdravstva je ena od prednostnih nalog lokalne skupnosti, pri čemer občani v preteklosti niso imeli v neposredni bližini dostopa do zdravstvenih storitev na področju primarnega zdravstva in zobozdravstva, sporočajo s šentrupertske občine.

Foto: arhiv; Lapego

»Da bi čim več občanom omogočili dostop do zdravnika in zobozdravnika in s tem tudi boljšo zdravstveno oskrbo, je občina v preteklih letih podelila koncesijo zdravniku in zobozdravniku, ob soglasju Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa je občina izbrala dodatnega koncesionarja za zobozdravstveno dejavnost. Menim, da je možnost, da imajo občani dostop do javnih storitev osnovnega zdravstva v svoji občini, pridobitev za vse, predvsem za tiste, ki si težje organizirajo prevoz in ki večkrat potrebujejo tovrstno pomoč,« pojasnjuje župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš.

Občina Šentrupert je za izvajalca koncesije za zobozdravstveno dejavnost izbrala podjetje Kuldent zobozdravstvo d. o. o., in sicer s 1. januarjem 2022 za obdobje 15 let. Novi izbrani koncesionar je Dentalni center Jakoš d. o. o., ki bo začel delati letos, koncesija bo po zaključku vseh predhodnih postopkov in s podpisom pogodbe podeljena za 15 let. Od maja 2022 pa imajo v Šentrupertu tudi ambulanto družinske medicine – koncesionar je podjetje Medicina Mataln, ki mu je občina koncesijo podelila za 15 let. Občina tako daje možnost občankam in občanom, da si v Šentrupertu izberejo ali zdravnika družinske medicine ali zobozdravnika, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš o koncesionarjih Tomaž Ramovš o koncesionarjih