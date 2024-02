FOTO: 14. državna razstava pletenic: Štefka in Nada z vsemi točkami

19.2.2024 | 10:30

Vseh možnih 30 točk sta prejeli pletenici Štefke Vidic (desno) in Nade Lunder.

Prejmeniki zlatih priznanj

Srebrni na letošnji 14. državni razstavi pletenic

Bronasta priznanja za peterico udeležencev

Razstava je bila prava paša za oči.

Prečna - Pletenica je kruh za posebne priložnosti. In da je res lep in okusen okras vsake praznične mize, so konec tedna znova pokazali v Prečni, kjer je Društvo kmečkih žena Novo mesto v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in KGZ Novo mesto ter podporo novomeške občine in Turističnega društva Straža v prostorih nekdanje šole pripravilo že 14. državno razstavo in ocenjevanje ter obenem 17. regijsko. Iz različnih koncev Slovenije so v oceno prejeli 55 skrbno pripravljenih pletenic, med njimi jih je bilo vsaj šest, ki so jih prispevali moški oz. fantje.

Od tega jih je 27 prejelo zlato priznanje, dve pa sta dosegli vseh 30 možnih točk, in sicer prva dama novomeških kmečkih žena Štefka Vidic iz Hruševca v Straži in Nada Lunder iz Dobrepolja. Podelili so še 23 srebrnih in pet bronastih priznanj.

Dve komisiji, ki sta pod drobnogled vzela zunanji videz, zahtevnost izdelave, videz ter okus skorje in sredice, sta imeli zahtevno in odgovorno delo, njuna predsednica Valerija Pureber je ob tem dejala, da ni lepšega darila, kot če svojim znancem in prijateljem spečete lepo srce ali pletenico ob njihovem prazniku. Sicer je povzela, da je pri dveh tretjinah pletenicah bil izgled zelo lep, oblika enakomerna, robovi pletenja jasno vidni, enakomerni in simetrični. Barva skorje pa je bila pri kar nekaj izdelkih zgoraj ali spodaj pretemna, kar veliko vpliva na vonj in okus skorje, pri manj zapečenih pa je bilo testo slabo pečeno, zbito in žilavo. Kot je med drugim dejala, je bilo oblikovanje, dekoriranje in zahtevnost obdelave na visokem nivoju. »Vidi se, da ste v te umetnine vložili veliko truda, časa in znanja, ljubezni in spretnosti,« je pristavila.

»V kruhu je ena sama velika zapoved: živeti. In pletenica prav gotovo izraža to zapoved. V njej ni samo veličina kruha, v njej sta prepleteni ljubezen, dobrota in hvaležnost. Ta razstava je čudovita priložnost, da damo čudovitim pletenicam življenje. Očara nas umetniški navdih pekarskih mojstric in mojstrov, ki ga izžarevajo pletenice, saj so jih oblikovali in z ljubeznijo spekli za vse nas,« je med ostalim poudarila Štefka Vidic, predsednica novomeških kmečkih žena.

Zbrane so nagovorile še podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek, Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju na KGZS, in Vlasta Darovic, vodja izpostave pri KGZ Novo mesto. Dogodek je povezovala Tatjana Kmetič Škof, svetovalka in koordinatorica za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri KGZ Novo mesto, s pesmijo so jo obogatili ljudski pevci Vaški zvon in pevci skupine Društva kmečkih žena Novo mesto, na ogled so svoje izdelke postavili Martina Kopina, članica novomeškega društva, in rokodelska sekcija DU Prečna.

Več v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Ž.

