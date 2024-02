FOTO: Na fašjenkovem karnevalu vrnili občinski ključ

19.2.2024 | 08:30

Dobova - Dobovski Fašjenk, ki je sekcija Turističnega društva Dobova, je s 26. karnevalom v Dobovi zaključil letošnje pustno dogajanje na tem območju.

Sodelovalo je več kot trideset pustnih skupin iz Slovenije in iz več krajev na Hrvaškem. Zbrale so se v Ločah in se od tam pomikale v Dobovo, kjer so se predstavile množici gledalcev.

Na slavnostnem odru je fašjenkova županja Vesna v navzočnosti fašjenkove podžupanje Amalije vrnila občinski ključ, ki ga je ob odsotnosti župana Ivana Molana prevzel podžupan Aleksander Gajski.

Tekst in foto: M. L.

Galerija