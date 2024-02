Avtobiografija dr. Janeza Grila – marca novomeški prošt

16.2.2024 | 14:10

Dr. Janez Gril s svojo novo knjigo Sveto, preprosto in pristno, ki je izšla ob njegovi zlati maši.

V novomeški knjižnici se je z dr. Janezom Grilom pogovarjal mag. Janez Pezelj (na desni).

Avtor se je rad podpisal v svojo knjgo, ki so si jo obiskovalci dogodka lahko vzeli brezplačno.

Dr. Janez Gril bo marca tudi uradno postal prošt novomeške škofije.

Natalija Mikec in Bojana Medle sta brali odlomke iz Pezljeve recenzije Grilove knjige.

"Moje življenje je bilo lepo," pravi 76-letni Janez Gril.

Mladi glasbenici sta popestrili dogodek.

Novo mesto - V atriju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je bilo sinoči mogoče prisluhniti prvi javni predstavitvi nove knjige znanega novomeškega duhovnika, teologa in urednika dr. Janeza Grila z naslovom Sveto, preprosto in pristno.

Gre za avtobiografijo enega najvidnejših mož katoliške Cerkve pri nas, ki jo je dr. Gril napisal ob lanski zlati maši. »Ob 50-letnici duhovniške službe sem sklenil na kratko popisati nekaj najzanimivejših dogodkov in postaj iz svojega življenja ter knjigo podariti prijateljem. V znamenje hvaležnosti Bogu in vam, moji dragi sopotniki, da smo del poti lahko prehodili skupaj,« pravi avtor, ki je svoje spomine strnil na 104 strani branja.

V knjigi avtor zanimivo in tudi humorno popiše svoje življenje: od otroških let v kmečki in verni družini v vasi Bušinec pri Dolenjskih Toplicah, kjer je bil kot prvorojenec celo namenjen, da prevzame družinsko kmetijo, pa vse do odločitve za duhovniški poklic, šolanja v malem semenišču v Vipavi, študija na ljubljanski teološki fakulteti, kjer je bil leta 1973 posvečen v duhovnika, ter nato študija sociologije v Rimu, kjer je leta 1983 doktoriral na ugledni Gregorijani, pa do vseh služb in pomembnih zadolžitev, ki so sledile. Teh ni bilo malo, nazadnje na Škofiji Novo mesto. Zdaj biva v Novem mestu – jeseni je bil imenovan za zakonitega zastopnika Stolnega kapitlja Novo mesto in člana Duhovniškega sveta škofije. Od avgusta 2022 je tudi duhovni pomočnik za pastoralno področje Ambrus, Zagradec, Šmihel.

Navdih pri Srečku Kosovelu

Knjigo spremljajo tudi mnoge fotografije iz osebnega arhiva in arhiva Družine, kjer je bil Gril dolga leta urednik in direktor, in ga prikazujejo od mladih let naprej. Niti najmanj naključna ni naslovna fotografija knjige, in sicer kapele Marije Snežne v gozdu Martuljek – Janez Gril je njen skrbnik že štiri desetletja in tu preživlja dopust ter si nabira moči. Še kako pomemben je tudi naslov dela – botrovala mu je pesem Srečka Kosovela Eno je vroče, žeja pravice in odrešitve, eno je sveto, preprosto in pristno. Čudovit verz si je Janez Gril izbral za novomašno geslo.

Kot pravi Janez Pezelj, ki je v knjižnici vodil pogovor z Grilom, je avtorjevo zadnje literarno delo dragoceno tudi z domoznanskega vidika. V njem je poleg Grilovega krika po pravičnosti in odgovorov na vprašanje, kako živeti v slogi navzlic dogodkom iz polpretekle zgodovine, najti tudi nekatere že rahlo pozabljene priimke ter hudomušne zgodbe, vezane na imena nekaterih 'revolucionarjev'.

Gril, velik domoljub, ki je bil vesel osamosvajanja Slovenije in njene demokratizacije in je tudi pomemben soustvarjalec tega posebnega obdobja v zgodovini slovenskega naroda, je na predstavitvi knjige povedal marsikak zanimiv utrinek iz svojega otroštva, šolskih dni in iz duhovniškega življenja, tudi ob nekaj fotografijah. Mnoge je na njih presenetila njegova »bitlovska frizura« iz mladih let, pa številni foto spomini planinarjenj in popotništva. Gril še zdaj vsak prosti čas izkoristi za sprehode v naravi, tudi v svojem rojstnem kraju.

Hvaležen za vse lepo in dobro

S svojim življenjem je zadovoljen in pove, da zagotovo v nobenem drugem poklicu kot duhovniškem ne bi spoznal toliko ljudi in srečal toliko človeških bližin.

»Kot veren človek lahko rečem, da je bilo vse v božjem načrtu. Moje življenje je bilo lepo, s kakšno težavo seveda, a je teklo zadovoljno. In upam, da sem zadovoljstvo prinašal tudi drugim ljudem,« pravi Janez Gril, ki je ob koncu večera zbranim postregel še z eno lepo novico – 9. marca ob 10. uri ga bo novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje v novomeški stolnici tudi uradno razglasil za prošta novomeške škofije. Na naziv sprejema s hvaležnostjo in spoštovanjem.

Na kulturnem dogodku v knjižnici sta Pezljeve odlomke iz recenzije prebirali Natalija Mikec in Bojana Medle, za prijetno vzdušje pa sta poskrbeli mladi glasbenici Barbara Jedlovčnik in Klara Malnar.

Omenimo še to, da je bila obiskovalcem zanimiva Grilova avtobiografija na voljo zastonj, kar se danes ne zgodi pogosto! Avtor se je v knjigo vsakomur rad podpisal.

Besedilo in foto: L. Markelj

