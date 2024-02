Krka petič za naslov v pokalu Spar

16.2.2024 | 08:30

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): M. Metelko

Ljubljana - Dvorana Kodeljevo bo danes prizorišče zaključnih dvobojev za naslove v pokalnih tekmovanjih. Osrednja tekma bo ob 20.30 med Cedevito Olimpijo in Krko. Ljubljančani so v polfinalu nadigrali Kansai Helios s 95:81, Novomeščani pa so bili boljši od Rogaške s 85:72.

Cedevita Olimpija bo sedemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov, Krka pa ima za seboj osem finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

To bo šesti finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Štirikrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka.

Krka v finale preko Rogaške

Košarkarji Krke so v prvem polfinalu zaključnega turnirja pokala Spar sinoči premagali Rogaško s 85:72 (17:24, 44:44, 68:63).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 1000, sodniki: Pukl (Limbuš), Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Mohorič (Velenje).

* Rogaška: Greene 5 (3:4), Tabak 9 (2:2), Močnik 4, Session 16, Sivka 3, Čebular 3, Kralj 16 (2:3), Sikiraš 16 (1:2).

* Krka: Planinić 7 (3:3), Hamilton 11, Stergar 6, Bobnar 3, Bačvić 7 (2:2), Cerkvenik 17, Cousins 10 (0:1), Špan 19 (2:2), Radovanović 5 (1:2).

* Prosti meti: Rogaška 8:11, Krka 8:12.

* Met za tri točke: Rogaška 6:25 (Kralj 2, Tabak, Sikiraš, Sivka, Čebular), Krka 11:23 (Cerkvenik 3, Hamilton 3, Špan 3, Bobnar, Bačvić).

* Osebne napake: Rogaška 17, Krka 19.

* Pet osebnih: Radovanović (40.).

Novomeščani so v Ljubljano prišli po nizu slabih predstav, v polfinalu pa so Slatinčane nadigrali v zadnji tretjini tekme. Rogaška je v 27. minuti vodila s 63:60.

Krka je odgovorila z delnim izidom 12:0 (72:63), vprašanje zmagovalca pa je rešila v 37. minuti, ko je po seriji 19:2 povedla z 79:65.

Najboljša posameznika z zasedbi Krke sta bila Jan Špan z 19 točkami (met 7:14, trojke 3:5) in osmimi podajami ter Miha Cerkvenik, ki je zbral 17 točk (met 7:10, trojke 3:5), 4 skoke in 3 ukradene žoge.

Pri Rogaški so po 16 točk dosegli Jordan Session (met 8:13), David Kralj (trojke 2:6) in Njegoš Sikiraš (8 skokov).

Gašper Okorn, trener Krke: "Pričakovali smo izredno težko tekmo. Bili smo v stanju, v kakršnem smo bili, in take stvari v košarki čez noč ne odidejo. Polfinale je samo ena tekma in Rogaška je iskala svojo priložnost. Obe tekmi z njimi sta bili enakovredni. Prvo četrtino smo dobro odigrali, potem pa smo v drugi pokazali ves repertoar slabosti in jim dovolili igrati. V tretji četrtini smo bili že na prelomnici, na kateri se ponavadi zlomimo, a smo nato v pravem trenutku našli dovolj energije. Igralcem moram čestitati, saj so si želeli zmage. Delali smo napake, ampak želja in borbenost nas je na koncu pripeljala v finale. V zadnjih petnajstih minutah smo si ga tudi zaslužili. Kljub vsemu je to nek obliž na kakšno rano za to, kar se nam je dogajalo v zadnjem tednu. Kar se tiče finala, se ga igra zato, da se ga dobi. V Ljubljano se moramo vrniti z željo in ciljem po zmagi, saj kdor nima cilje v življenju, je oplel. Poskusili bomo presenetiti. Moramo se spočiti in se nato boriti za ta naslov."

Leon Stergar, igralec Krke: ''Vsak, ki je stopil na parket, si je želel, da bi tekmo zmagali. Bilo je dosti vzponov in padcev, a smo s pravim pristopom v obrambi v zadnjih 14 minutah obrnili tekmo v našo korist. Zmaga pomeni psihološko pot v pozitivno smer in upam, da nam bo vlila dodatno upanje za finale.''

Dragiša Drobnjak, trener Rogaške: "Ko je Krka začela igrati bolj agresivno v obrambi, se mi temu nismo znali prilagoditi. Namesto da bi vztrajali pri ekipni igri, ki nam je do tedaj prinašala dobro rezultat, smo se zatekali v individualnim rešitvam in pri tem pogoreli."

STA; M. K.

