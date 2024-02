FOTO: Migranti v skritem prostoru kombija; pijan nasedel ob tirih

9.2.2024 | 12:00

V skritem, prirejenem prostoru v kombiju so se skrivali migranti. (Fotografiji: PPIU Novo mesto)

V sredo nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča na prehodu čez železniško progo v Dolnjem Brezovem. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in z vozilom obstal ob železniških tirih. V nesreči se ni poškodoval, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog in zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Previdno na cesti tudi v pustnem času - maske ne smejo za volan!



V naslednjih dneh se že začenjajo prireditve in ostala druženja, povezana s pustnim obdobjem. Voznike na PU Novo mesto opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč predpisuje, da se mora voznik med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi pustne maske, lasulje, kostumi in podobno. Voznikom svetujemo, naj prilagodijo hitrost veljavnim omejitvam in razmeram na cestah, ki bodo po napovedih v naslednjih dneh mokre in spolzke.

Metliški policisti na delu prijeli vlomilce

Sinoči okoli 21. ure so bili policisti obveščeni o sumljivem dogajanju na območju Hrasta pri Jugorju, kjer bi lahko prišlo do vloma v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Policisti PP Metlika so v objektu izsledili in prijeli 24-letnega osumljenca z območja Metlike, 19-letnega osumljenca z območja Dobruške vasi in mladoletnico iz Metlike. Vsem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vlomilsko orodje in predmete, ki so jih nameravali ukrasti. 24-letnika in 19-letnika, ki so ju že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Med preiskavo kaznivega dejanja so policisti ugotovili, da so osumljenci vlomili še v eno stanovanjsko hišo v bližini, iz katere so ukradli orodje in dve posodi z gorivom. Preiskava še poteka.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Cerovci je med 3. 2. in 7. 2. nekdo odpeljal avtomobilsko prikolico TPV amigo. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 400 evrov.

V Semiču je v noči na sredo neznanec iz kmetijskega objekta odpeljal tri ovce.

Med 6. 2. in 7. 2. je na območju Ragovega v Novem mestu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel je ročno orodje in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 500 evrov škode.

V sredo med 18.30 in 23. uro je nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru na Gubčevi ulici v Krškem je sinoči okoli 20.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah ni ničesar izmaknil, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Tihotapci s prirejenim kombijem

V minuli noči so policisti na Obrežju kontrolirali voznika kombija znamke Mercedes romunskih registrskih oznak. 47-letni državljan Romunije in 60-letni sopotnik iz Romunije sta v prirejenem skritem prostoru prevažata tri državljane Maroka in državljana Egipta. Prostor je bil prirejen na način, da je bilo za zadnjimi sedeži ležišče z blazino, pod katero je bil zaboj, v katerem so se skrivali štirje tujci. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli kombi. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Slovenska vas, Ločem Trnje, Brezje pri Veliki Dolini, Ribnica, Obrežje, Jereslavec) prijeli 35 državljanov Sirije, 23 Afganistana, deset Bangladeša, šest Palestine, pet Nepala, štiri državljane Maroka in Pakistana, dva državljana Turčije in Indije ter državljana Libije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Drenovec) so prijeli 12 državljanov Maroka, na območju PP Metlika (Drašiči) državljana Maroka in na območju PP Sevnica (Sevnica) državljana Bangladeša.

Dneva v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. 2. in 9. 2. posredovali v 134. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 376 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 22. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.