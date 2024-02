Na državnem Ekokvizu najboljša ivanška dijakinja

7.2.2024 | 09:20

Zmagovalci (Foto: Ekošola)

Celje - Največ znanja o energetsko-podnebni pismenosti je v kategoriji strokovne in splošne gimnazije pokazala dijakinja iz Ivančne Gorice



Na letošnjem državnem tekmovanju v Ekokvizu za srednje šole, ki je potekalo na ŠC Celje se je v poznavanju energetsko-podnebne pismenosti pomerilo 196 dijakov iz 54 slovenskih srednjih šol, vključenih v mednarodni program Ekošola, in ostalih srednjih šol, ki so se prijavile na tekmovanje. V kategoriji splošnih gimnazij pa je prvo mesto osvojila dijakinja Zoja Peteh iz Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki je dosegla vseh 50 točk.



V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja je zmagala dijakinja Nastja Tratnik iz Biotehniškega centra Naklo, v kategoriji srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja je slavila dijakinja Edita Kreča iz Biotehniške šole Maribor. Tu je bila tretja Klara Pirc Makše iz ŠC Novo mesto – Srednje zdravstvene in kemijske šole.

Dijaki iz treh srednješolskih programov izobraževanja so letos reševali vprašanja iz Energetsko-podnebne pismenosti. Gradivo je vključevalo vsebine kot so zgodovina človekove rabe energije, definicija energetsko-podnebne pismenosti, osrednja načela in temeljne usmeritve energetske pismenosti ter Slovenija in viri energije za proizvodnje električne energije ter druge.

Udeleženci so poslušali predavanje dr. Mojce Drevenšek in Ive Tanšek iz društva EN-LITE, ki sta predstavili pomen povezanosti energije, družbe in gospodarstva. Energetsko-podnebne teme so potrebne tudi kot del neformalnega izobraževanja v šolah. Mladinski podnebni delegat Rok Dolenc pa je je spregovoril o letnem srečanju COP, ki je potekalo decembra 2023. Glavno sporočilo COP28 je bilo, da vsak posameznik poskuša živeti čim bolj trajnostno.

Priznanja in nagrade je na sklepni prireditvi tekmovanja predal nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar. Ob podelitvi nagrad je povedal, da letošnja izbira okoljskih tem prispeva k večji ozaveščenosti dijakov. Ta vodi k večjemu razumevanju vse bolj kompleksnih vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in ogljičnim odtisom. S povezovanjem učnih vsebin in projekti, kot je Ekokviz, dijake in njihove mentorje celovito izobražujemo in jih spodbujamo k bolj trajnostnemu načinu življenja. Še posebej pomembno je, da pridobljeno znanje dijaki prenesejo med starše in v lokalno okolje, da skrb za okolje postaja del našega vsakodnevnega odločanja.

Zmagovalci po kategorijah izobraževanja:

Kategorija SPI

1. mesto

Nastja Tratni

Biotehniški center Naklo, Srednja šola

2. mesto

Adam Hrabar

Srednja gozdarstva, lesarska in zdravstvena šola Postojna

3. mesto

Tim Robič

Tehnični šolski center Maribor

Kategorija SSI/PTI

1. mesto

Edita Kreča

Biotehniška šola Maribor

2. mesto

Nejc Pečar

Tehnični šolski center Maribor

3. mesto

Klara Pirc Makše

ŠC Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola

Kategorija GIM

1. mesto

Zoja Peteh

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

2. mesto

Žiga Savšek

Gimnazija Ledina

3. mesto

Lana Kovačič

Gimnazija Bežigrad

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE

Projekt Ekokviz za srednje šole (SŠ) poteka neprekinjeno od leta 2009. Vsebinsko bogate in zanimive vsebine so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, dopolnitev ali popestritev učnega programa. Tekmovanje poteka v dveh nivojih – šolskem in državnem tekmovanju.

Šolsko tekmovanje je preko spleta potekalo 8. decembra 2023 na vsaki izmed udeleženih srednjih šol. Udeležilo se ga je 2193 dijakov iz 75 srednjih šol. Dijaki so tekmovali v treh kategorijah: srednje poklicno izobraževanje (SPI); srednje strokovno in poklicno tehnično izobraževanje (SSI/PTI) ter strokovne in splošne gimnazije (GIM). Največ dijakov je bilo v kategoriji SSI/PTI (1252), sledili so dijaki GIM (619) in SPI (318 tekmovalcev).

M. K.