Krka v polfinalu pokala Spar

3.2.2024 | 09:30

Miha Cerkvenik (Fotografije: KK Krka)

Leon Stergar

Jan Span

Novo mesto - Košarkarji Krke so v povratni tekmi četrtfinala Pokala Spar sinoči doma premagali Terme Olimia iz Podčetrtka s 84:67 (25:18, 15:17, 25:18, 19:14) in tako nadoknadili zaostanek štirih točk s torkove tekme. Na zaključnem turnirju, ki bo 15. in 16. 2. v Ljubljani, bodo krkaši igrali z boljšim iz tekme Ilirija – Rogaška, slednji pa imajo po prvi tekmi pet točk prednosti.

Četrtfinale pokala Spar, 2. tekma, 2.2.

Krka – Terme Olimia Podčetrtek 84:67 (25:18, 15:17, 25:18, 19:14)

Krka: Planinić 8 (2 sk), Hamilton 11 (3 sk), Stergar 16 (4 sk), Bobnar, Bačvić 7 (5 as), Cerkvenik 9 (7 sk), Cousins 4 (3 sk, 4 as), Jurković 8 (2 sk), Špan 6 (7 as), Škedelj 9 (3 sk), Radovanović 6 (3 sk), Macura.

Krkaši so začeli v petorki Jan Špan, Miha Cerkvenik, Leon Stergar, Mark Radovanović in Darko Planinić. Po izenačenem začetku so sredi prve četrtine povedli s 13:8, po delnem izidu 9:3 pa so prvo četrtino dobili s 25:18.Po trojki Mihe Škedlja na začetku druge četrtine so imeli prvič dvomestno prednost (29:18), potem pa so se gostje s sedmimi zaporednimi točkam približali. Krkaši so z delnim izidom 10:2 na začetku 17. minute prišlo do vodstva z 38:21, potem pa so do konca polčasa dosegli le še koš. Po 20. minutah so vodili s 40:35.

Drugi polčas sta s trojkama odprla Cerkvenik in Stergar za vnovično dvomestno prednost. Gostje so se v tretji četrtini dvakrat še približali na sedem točk zaostanka, a so krkaši pred zadnjo četrtino imel 12 točk prednosti (65:53). V zadnji četrtini so ves čas mirno vzdrževali pridobljeno prednost ter se uvrstili v polfinale.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Leon Stergar 16

Največ skokov: Miha Cerkvenik 7

Največ asistenc: Jan Špan 7

Največ pridobljenih žog: Jan Špan in Miha Škedelj 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Leon Stergar 24

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Zadovoljen sem, da smo se uvrstili na zaključni turnir. Tekma je bila težka. Podčetrtek je že s tekmo v torek dokazal, da je za nas res neugoden nasprotnik, ki nam ne leži. Res smo se morali potruditi. Videlo se je, da je bila želja velika, hkrati pa smo bili tudi zelo živčni, zaradi česar tekme verjetno nismo že prej prelomili. K sreči smo znali izkoristiti, da jim je manjkal Jure Pelko in da je bil Domen Bratož hitro izključen. Tekmo smo tako lahko lomili korak za korakom in jo v nekem trenutku tudi zlomili. Čestitke Podčetrtku za igro, mislim pa, da smo si zaslužili, da nastopimo na zaključnem turnirju.«

Krkaše sedaj čakata dve tekmi AdmiralBet ABA lige. Najprej bodo v torek, 6. 2., ob 17.00 gostili SC Derby, v soboto, 10. 2., pa bodo gostovali pri Ciboni v Zagrebu.

M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn