Krka izgubila prvo tekmo četrtfinala pokala Spar

31.1.2024 | 08:00

Foto: KK Podčetrtek

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar v Podčetrku izgubili s Termami Olimia z 90:94 (22:22, 22:15, 20:28, 26:29). Krkaši bodo zaostanek lovili na povratni tekmi v Novem mestu, ki bo že ta petek, 2. 2., ob 19.00.

Pokal Spar, četrtfinale, 1. tekma 30.1.

Terme Olimia Podčetrtek – Krka 94:90 (22:22, 15:22, 28.20, 29:26)Krka: Planinić 2 (1 sk), Hamilton 2 (4 sk), Stergar 8 (3 sk), Bobnar, Bačvić (3 as), Cerkvenik 8 (5 sk, 2 as), Cousins 12 (4 as), Jurković 16 (6 sk), Špan 21 (12 as), Škedelj 2 (3 sk), Radovanović 11 (5 sk), Macura 8 (2 sk).

Krkaši so začeli v peterki Jan Špan, Leon Stergar, Miha Škedelj, Marko Radovanović in Darko Planinić in po dveh minutah in pol povedli z 11:3. Domači so nato z delnim izidom 11:2 prišli do prvega vodstva (14:13), moštvi pa sta se nato menjavali v vodstvu. Ob koncu prve četrtine je bilo izenačeno na 22. Po izenačenem začetku druge četrtine so Krkaši z delnim izidom 8:0 v 14. minuti povedli s 34:26. Krkaši so imeli največji prednost po trojki Roberta Jurkovića osem sekund pred polčasom, ko je bilo 44:34. Do konca polčasa je trojko zadel še Bratož za 44:37.

Domači so bolje odprli drugi polčas in se v 23. minuti približali na točko zaostanka (46:45), na začetku 27. minute pa so ponovno povedli (52:51). Točko prednosti so imeli tudi po 30 minutah (65:64). Po delnem izidu 10:2 so prišli v 34. minuti do petih točk prednosti (77:72), kar je bila njihova največja prednost na tekmi. Krkaši so nazadnje vodili ob koncu 37. minute, ko je bilo 84:81, potem pa so domači ponovno prišli do vodstva in ga obdržali do konca.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jan Špan 21

Največ skokov: Robert Jurković 6

Največ asistenc: Jan Špan 12

Največ pridobljenih žog: Miha Cerkvenik 4

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jan Špan 28

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Podčetrtku za zmago. Prikazali smo enostavno premalo. Bal sem se tega po tekmi z Mornarjem. Nikakor nisem uspel ekipe prepričati, da še enkrat odigramo na enaki ravni. Dovolj pove 94 prejetih točk, od tega skoraj 60 v drugem polčasu. Imeli smo celo nekoliko sreče, da smo prvi polčas dobili za sedem točk. To je bilo vsaj toliko rezerve, da imamo aktiven rezultat pred petkovo tekmo v Novem mestu, ko bomo morali pokazati drugačen obraz, če želimo igrati na zaključnem turnirju. Jaz si, srčno upam, da si to tudi fantje.«

M. K.

