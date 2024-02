FOTO: Maček obtičal na 12 metrih

2.2.2024 | 07:00

Gasilci so morali najprej z motorno žago naredili dostop do drevesa, na katerem je obtičal nesrečni muc.

Tule je že v varnem naročju, 12 metrov nižje. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 10.56 so v naselju Dovško, občina Krško, gasilci PGE Krško z okoli dvanajst metrov visokega drevesa s pomočjo vrvne tehnike rešili mačka, ki je tam obtičal in ni mogel več dol, poročajo s centra za obveščanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu TALJČI VRH;

- od 12:00 do 16:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP ZASTAVA, TP VRANOVIČI, TP OKLJUK .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Čuvajnica;

- od 12:00 do 16:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, TP KLOŠTER, TP KLOŠTER 2, TP SILOS GRADAC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU, izvod 4. NA LAZU 26.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, izvod 3. ZAGRIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, izvod 1. LEVO OD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, stara vas proti Vidmu, Saramati med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.