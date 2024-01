Gasilci izpraznili kaminsko peč

31.1.2024 | 07:00

Sinoči ob 22.49 so v naselju Sotelsko, občina Krško, zaznali dim v prostorih stanovanjske stavbe. Gasilci PGE Krško so izpraznili kaminsko peč in pogasili goreča drva, pregledali objekt s termovizijsko kamero, prezračili prostore ter stanovalcem odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LAHINJA, na izvodu VAS ČREŠNJAVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, Izvod 6. Proti Metliki.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE 1994;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976;

- od 12:00 do 0:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 1985.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Videm stolpič 3, nizkonapetostno omrežje – Cesta 4 julija 48, 50 Gostilna Jesenšek med 8:00 in 13:00 uro, na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Gaberje Kašele, Kovačev hrib, Veliki vrh, Jelovec med 8:00 in 11:30 uro ter na območju TP Kamenško, Brezje Goveji dol, Pekel, Kamenica in Goveji dol med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.