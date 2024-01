FOTO: Mednarodni turnir v hodometu

28.1.2024 | 16:30

Sandi Hervol (v sredini), Aleksander Gajski (levo) in Janez Kerin so izrazli veselje nad vse večjo priljubljenostjo hodometa.

Ivo Bulaš je ponosen, da so se v Zagrebu tako navdušili nad hodometom in da ga uspešno širijo tudi v Brežice.

Na igrišču so igralci komaj zadrževali korak, da so zgolj hodili in ne tudi tekli za žogo.

Tik pred začetkom turnirja

Brežice - Včeraj so v Brežicah pripravili prvič v Sloveniji mednarodni turnir v hodometu, hodečem nogometu, ki je počasnejša različica nogometa. Turnir je gostila ekipa Sokoli Brežice, ki jo sestavljajo veterani nogometnega kluba Brežice in so sekcija tega kluba, nastopili pa sta še ekipa Udruga Sijede vrijede Zagreb in ekipa Športnega društva Center Ptuj.

Prvo mesto so osvojili Sokoli Brežice, drugo Udruga Sijede vrijede Zagreb; ekipi sta imeli enako število točk, a so imeli Brežičani boljšo razliko v golih. Na tretje mesto se je uvrstila ekipa Športnega društva Center Ptuj.

Za dobro vzdušje so na začetku nastopile dobovske mažoretke. Zbrane je pred začetkom tekmovanja nagovoril predsednik Nogometnega kluba Brežice Sandi Hervol, ki je pohvalil zamisel za razvijanje hodometa tudi v Brežicah. »Ljudi, ki se sčasoma odmikajo od nogometa, preko hodometa še zadržimo zraven. S svojimi izkušnjami in z vplivom na dobro vzdušje lahko zagotovo še veliko pomagajo. Hvala za idejo za hodomet. Naredili bomo naredili vse, da bo ta naša sekcija rasla in bila pomembna v slovenskem merilu in širše,« je dejal Hervol. Krški župan Janez Kerin je izrazil prepričanje, da bo val popularnosti hodometa zajel tudi Mestno občino Krško. Predstavnik Nogometne zveze Daniel Videtič je obljubil podporo hodometu tudi skozi vključevanje v mednarodne projekte.

Podžupan občine Brežice Aleksander Gajski je, kot je povedal, vesel, da je hodomet našel svoj prostor tudi v tem delu bivše Jugoslavije, Sloveniji in Hrvaški. »Vem, da se bo širil. Poleg nogometa kot igre in gibanja je pomemben učinek druženja in mednarodnega srečevanja,« je dejal Gajski, ki meni, da je sama zmaga na tekmi v hodometu drugotnega pomena.

Predstavnik ekipa Športnega društva Center Ptuj je izročil brežiškemu podžupanu spominek. »Podarjamo naš suvenir. Zadaj na njem je petka. Pri 'fusbalerjih' pomeni petka 'centerhalf'. Ampak ta petka pomeni za nas odličnost kot v šoli in to dajemo vam v Brežicah,« je rekel Ptujčan.

Ivo Bulaš je udeležence pozdravil v imenu Udruge Sijede vrijede. »Pred nekaj več kot letom dni nihče od nas tukaj ni vedel, kaj je hodomet. In smo slučajno v Zagrebu odkrili, da ga igrajo Angleži. Začeli smo ga igrati tudi mi in se zaljubili v ta šport, ker nam podaljšuje življenje in lepe dni. Posebno smo ponosni, da smo pred dobrimi šestimi meseci bili prvič v Brežicah, danes pa igramo že peto tekmo. Ponosni smo, kako se hodomet širi,« je dejal Bulaš, ki je z veseljem povedal, da se je turnirja udeležil tudi igralec iz avstrije, ki širi hodomet v tej državi.

Iva Radušič, vodja projektov Društva Sijede vrijede, nam je povedala, da so ob prvem srečanju s hodometom vedeli, da morajo to igro razvijati tudi na Hrvaškem. »Bila bi škoda, da se to ne razvija, ker je zelo koristna igra za starejše osebe. Deluje dobro na mentalno in telesno zdravje. Igra je sama po sebi dobra, a vidimo, da je tudi 'tretji polčas' izjemno koristen in ga imajo radi,« je povedala Iva Radušić, in dodala, da so jim povedali Angleži, da je pri njih že 250.000 igralcev hodometa in da je hodomet najhitreje rastoči šport v Angliji. Igrajo ga od leta 2011.

Ekipa Sokoli Brežice ima tudi eno, za zdaj edino, igralko, Ivico Černelč Cizel. »Poskusila sem z ženskami odbojko, potem sem nekaj časa hodila na košarko z moškimi. Zdaj so me povabili k hodometu. Navdušena sem,« je povedala Ivica. Včasih je igrala v jugoslovanski nogometni ligi, med drugim za zagrebški klub Sloboda 78, ki je, preimenovan v Maksimir, osvojil naslov evropskega prvaka na turnirju v Franciji. Igrala je tudi za slovensko reprezentanco in še prej za jugoslovansko, v tej bila rezerva. S slovensko reprezentanco je igrala dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo, od teh eno z Angležinjami za Bežigradom v Ljubljani.

