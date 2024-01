Župan Skerbiš z gospodarstveniki - razvoj občine je vzajemen odnos

24.1.2024 | 13:30

Mirna - Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš se je včeraj, ravno na dan, ko je gradbeno dovoljenje za celotno traso t. i. mirnske obvoznice postalo pravnomočno, srečal s predstavniki gospodarstva v občini - na delovnem kosilu jim je predstavil razvoj Mirne v zadnjih letih.

Povzel je največje (zasebne in javne) naložbe zadnjih let v občini: 74 novih stanovanj, nove hiše, gradnja novih poslovnih objektov v PIC Mirna, pred vrati je izgradnja novega trgovskega centra in še enega bloka na območju nekdanjih skladiščnih prostorov podjetja Bartog, kjer se že gradi tudi nov vrtec, gradnja obvoznice je skladna s časovnico, v kratkem naj bi se začela še gradnja novih večstanovanjskih objektov v Sotli, kar dva investitorja se zanimata za zemljišče, kjer naj bi skladno z OPPN zrasla varovana stanovanja. Po županovi oceni gre za naložbe v skupni vrednosti vsaj 30 milijonov evrov, so sporočili z mirnske občine.

»Gospodarstvo in lokalna skupnost morata sodelovati. Posamezne naložbe in izzive rešujemo sproti, ob takih priložnostih, ki so namenjene tudi mreženju med predstavniki gospodarstva, pa lahko spomnimo na splošni napredek občine. Gre za vzajemni odnos. Občina na eni strani skladno s svojimi pristojnostmi omogoča razvoj gospodarstva, ta pa na drugi strani vzpostavlja nova delovna mesta, z družbeno odgovornim ravnanjem pa podpira tudi delovanje domačih društev,« pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Občina Mirna je med drugim vodilna občina Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, ki 31. januarja 2024 v sklopu prvega dne sejma Alpe-Adria organizira srečanje s proizvajalci počitniških vozil o prihodnosti avtodomarskega turizma. Lahko pa se pohvali tudi, da je decembra v Dubrovniku med 102 kandidatoma za eno od nagrad iz sedmih držav prejela nagrado in priznanje GLOBALLOCAL za najboljše lokalne skupnosti za vzpostavljanje dobrih pogojev za razvoj podjetništva na območju srednje in jugovzhodne Evrope, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

