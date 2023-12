Občini Mirna nagrada GlobalLocal

8.12.2023 | 12:00

Foto: Občina Mirna

PIC Mirna

Dubrovnik/Mirna - Občina Mirna je včeraj v Dubrovniku prejela mednarodno nagrado za ustvarjanje dobrih pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva za leto 2022 GlobalLocal. Nagrado je prevzel župan Dušan Skerbiš.



Večdnevna konferenca, ki se zaključi jutri, je zaključek večmesečnega izbora, ki ga je opravilo 17 strokovnjakov iz enajstih držav. Občina Mirna je med 102 kandidatoma za eno od nagrad iz sedmih držav sinoči prejela nagrado in priznanje GlobalLocal za najboljše lokalne skupnosti za vzpostavljanje dobrih pogojev za razvoj podjetništva na območju srednje in jugovzhodne Evrope. V obrazložitvi so med drugim izpostavili podjetniško cono PIC Mirna, ki jo je občina umestila na degradirano, 5,4 ha veliko močvirnato območje, ga od leta 2014 komunalno opremila s pomočjo evropskih sredstev in danes v coni deluje pet podjetij, dve svoje prostore še gradita, vzpostavljenih je bilo več kot 50 novih delovnih mest.

»Da je bila naša občina prepoznana kot posebej uspešna lokalna skupnost, ki se dinamično prilagaja spremembam in se trudi izboljšati tako pogoje za rast in razvoj podjetništva kot skupnosti kot celote, je za nas veliko priznanje. V 12 letih samostojnega delovanja smo tudi s premišljenim spodbujanjem podjetništva in zasebnih investitorjev omogočili številne zasebne in poslovne gradnje, povečuje se število prebivalcev, ki imajo zaradi načrtnega urejanja športnih in rekreacijskih površin ter kulturnega doma tudi različne možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa,« je po podelitvi povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

V sklopu večdnevne konference je Dušan Skerbiš, kot sporočajo z mirnske občine, predstavil vsestranski razvoj Občine Mirna od ustanovitve, torej od 1. julija 2011, s poudarkom na podjetništvu, med gospodarskimi dejavnostmi pa izpostavil turizem, saj je Mirna pobudnica in nosilna občina edinstvenega projekta povezovanja Slovenije kot popotnikom z avtodomi prijazne destinacije. Ideja, da bi tudi po drugih državah jugovzhodne Evrope lahko sledili Sloveniji pri urejanju postajališč za avtodome, je naletela na zelo dober odziv, saj se razvojno usmerjene občine dobro zavedajo potenciala, ki ga prinaša ta segment turistov, pravijo na Mirni.

Projekt promocije in nagrajevanja najboljših lokalnih skupnosti in institucij za ustvarjanje dobrega okolja za razvoj podjetništva na območju srednje in jugovzhodne Evrope GlobalLocal želi spodbudi tudi manj napredne skupnosti in institucije, da naredijo korak naprej k delovanju v korist pospešenega in trajnostnega razvoja podjetništva, ki je temelj razvoja skupnosti in posameznika. Od leta 2019 so podelili že več kot 60 nagrad GlobalLocal, prejemniki so iz devetih držav, letos so podelili osem nagrad srednjim in malim ter mestnim občinam in posameznikom, med njimi torej tudi Občini Mirna.

M. K.

