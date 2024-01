Stavka: v ZD Novo mesto težav nimajo, v ZD Krško (zaenkrat) še izdajajo bolniške liste

23.1.2024 | 19:00

Tako pravijo zdravniki. Kaj pa bolniki? (Foto: Sašo Bizjak)

Novo mesto/Krško - Ker vlada ter Sindikat družinskih zdravnikov Slovenije Fides doslej nista uspela doseči dogovora, stavko zaostrujejo tudi v nekaterih zdravstvenih domovih. Ponekod je omejena elektronska komunikacija, nekatere ambulante družinske medicine polovico delovnika sprejemajo le nujne primere. Spet drugje pa delo kljub stavki poteka brez večjih posebnosti.

Iz ZD Novo mesto so sporočili, da za zdaj niso imeli večjih težav. "Pregledani in obravnavani so bili vsi pacienti, ki so obravnavo potrebovali. Morda je bilo nekaj zamud pri posameznih administrativnih storitvah," so poudarili. V primeru zaostrovanja stavke bo vsak, ki bo obravnavo potreboval, še vedno obravnavan, pričakujejo pa težave z administrativnimi storitvami, so dodali.

V ZD Krško so medtem znova vzpostavili dosegljivost ambulant prek telefonov in elektronske pošte, ki pa so namenjeni le naročanju v ambulanto. Če bodo pacienti klicali ali pošiljali elektronska sporočila z drugim namenom, denimo glede receptov ali kontrolnih napotnic, bo medicinska sestra opravila osnovno triažo. Če pacient ni življenjsko ogrožen in ne gre za stanje, ki bi preprečevalo osebni obisk v ambulanti, bo pacient prejel navodilo, da se osebno zglasi v ambulanti, so pri ZD Krško zapisali na spletni strani.

Sindikalna zaupnica Fidesa v ZD Krško Janja Ojsteršek Radej je dodatno pojasnila, da bolnike obravnavajo skladno z izjavo o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času stavke. Omogočajo osebne obravnave, zdravljenja na daljavo, ki se je uveljavilo v času epidemije covida-19, pa ne izvajajo več.

Vsak zdravnik in zobozdravnik ima pravico do ure priprave na delo in polurni odmor za malico, kar v času stavke dosledneje uveljavljajo. Glede naročenih ambulantnih pregledov se po triaži zdravnik odloči, katere bo medicinska sestra prenaročila na termin, ko bo predvidoma stavka zaključena. "Bolniški listi se do danes še izdajajo, vendar razmišljamo tudi o zaostrovanju na tem področju," je še pojasnila.

Zaradi stavke se pacienti obračajo tudi na zastopnike njihovih pravic

Nekateri zastopniki pacientovih pravic zaznavajo tudi prijave pacientov, ki so posledica prejšnji teden začete zdravniške stavke. Nanje so se pacienti že obrnili zaradi odpovedi zdravstvenih storitev, težav pri dostopu do zdravnika prek telefona, pa tudi zaradi neizdaje bolniških listov.

Na zastopnico pacientovih pravic za območje Novega mesta Zlato Rebolj sta se obrnila dva pacienta, ki jima je bila v bolnišnici preklicana operacija, pri čemer ocenjuje, da bi jih bilo verjetno še več, a se pacienti bojijo, da bi to lahko imelo posledice pri njihovi nadaljnji obravnavi.

Rebolj pravi, da trenutno zastopniki ne morejo narediti nič. Pacientom kot zastopnica pacientovih pravic svetuje, naj se kljub vsemu obrnejo na vodstvo izvajalca zdravstvene dejavnosti, možnost je tudi prijava na inšpektorat za zdravje. Ob tem pa osebno meni, da stavka "izrablja paciente za dosego nekih ciljev, ki jih najverjetneje velika večina nas ne razume" in verjame, da se za paciente ne bo nič izboljšalo. Čudi se, da zdravniki, ki pravijo, da ne želijo povzročati škode pacientom, ne najdejo drugega načina za dosego svojih ciljev, kot je prekinitev dela in s tem povzročanje škode pacientom.

Kar zadeva izdajanje bolniških listov, so se nanjo obrnili trije pacienti, a so ji nato v zdravstvenem domu zagotovili, da pri njih te izdajajo.

STA; M. K.