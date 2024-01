VIDEO: Na Floridi so se poslovili od Amalije Knavs

18.1.2024 | 20:15

Melania Trump in Viktor Knavs pred krsto v cerkvi (Foto: zajem zaslonske slike)

Melania Trump med govorom (Foto: zajem zaslonske slike)

Melania je v svojem govoru, ki mu lahko prisluhnete spodaj v videoposnetku, o svoji mami govorila kot o ''babi''. Očitno so tako klicali Amalijo Knavs, saj je to besedo v slovenščini na svojem profilu na omrežju Social Truth uporabil tudi Donald Trump. Zapisal je, da bo današnji dan "posvečen pokopu (slavljenju!) velike ženske, "babi", ljubljene Melaniine mame in Barronove babice – in kakšna ženska je bila!"

Miami/Raka - Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump je na pogrebni slovesnosti za svojo pokojno mamo Amalijo Knavs v episkopalni cerkvi v Palm Beachu na Floridi dejala, da je bila mama žarek svetlobe tudi v najtemnejših dneh, poročajo ameriški mediji. Tašča nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je v 79. letu starosti umrla 9. januarja v Miamiju.

Pogrebna slovesnost je potekala v cerkvi Bethesda-by-the-Sea nedaleč od Trumpovega posestva Mar a Lago, kjer sta leta 2005 poročila z Melanio.

Zasebne slovesnosti so se poleg vnuka Barrona in Donalda Trumpa med drugim udeležili hčerki iz njegovih prvih dveh zakonov Ivanka in Tiffany ter republikanska senatorja Rick Scott s Floride in Lindsey Graham iz Južne Karoline.

Melania Trump je ob krsti svoje mame dejala, da sta imeli nezlomljivo vez, svet pa je ob njeni prisotnosti žarel od radosti. "Počivaj v miru ljubljena mama," je dejala in se s prsti dotaknila ustnic, nato pa še krste.

Za zdaj še ni jasno, kje bo pokojnica pokopana, je poročal lokalni časnik Palm Beach Daily News.

Amalija Knavs je skupaj z možem Viktorjem v času Trumpovega predsednikovanja živela v New Yorku, kamor se je Melania preselila leta 1996, dve leti kasneje pa tam srečala Trumpa. Kasneje je sponzorirala zeleno karto oziroma dovoljenje za bivanje in delo v ZDA za svoja starša, ki sta dobila državljanstvo ZDA leta 2018, ko je bil Trump predsednik.

Osmrtnica za Amalijo Knavs je bila objavljena tudi v današnjem tiskanem Dolenjskem listu. V njej je pisalo, da so danes v njen spomin v cerkvi svetega Lovrenca na Raki zvonili zvonovi, nato pa je potekala tudi maša.

V osmrtnici, ki je objavljena tudi na naši spletni strani, piše, da je bila Amalija Knavs "poročena bila z ljubeznijo svojega življenja Viktorjem Knavsom, s katerim sta imela dve hčerki, Ines in Melanijo. Amalija je bila ljubezniva, močna, dobrotna in ljubeča babica vnuku Barronu. Neizmerno jo bomo pogrešali in bomo spoštovali njeno dediščino, predanost družini in tistim, ki jih je imela rada".

