FOTO: Živali so začeli vračati na kmetijo Možganovih; so zdaj še v slabšem stanju?

18.1.2024 | 12:30

Danes v Venišah - Timotej in Rudi Možgan (Vse fotografije: M. L.)

Franci Matoz

Ograda za govedo (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Ljubljana/Veniše - Odvzete živali so začeli vračati na kmetijo Možganovih. Danes so kmetiji v Venišah že vrnili prvo skupino odvzetih krav. Rudi Možgan pravi, da so živali v slabšem stanju kot ob odvzemu. Kmetija je zanje pripravila ogrado, nastlano s slamo.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, so na zbornici ves čas poudarjali, da gre za nesorazmeren in nezakonit ukrep, zato jih veseli, da je prišlo do nove odločbe in da so živali začeli vračati.

Pojasnil je, da je kmetija takoj po odvzemu živali začela reševati pomanjkljivosti, pri čemer je treba vedeti, da je bilo v času odvzema živali res veliko dežja. Na kmetiji so skladno z navodili kmetijske svetovalne službe uredili bivalni prostor in območje, kjer se bodo živali nahajale.

"Zavedamo se, da je nepoučenemu opazovalcu kakšna stvar lahko nejasna in je ne pozna. O tem zadevah mora ugotavljati stroka, pri tem pa se je treba držati zakonov in postopkov," je poudaril Žveglič.

V Sloveniji redimo skoraj pol milijona govedi. Po Žvegličevih besedah prihaja tudi do zanemarjanja in kršitev, pri čemer so vedno na takih kmetijah zraven še kakšne druge težave, kot so denimo psihosocialne, zato bi po njegovi oceni takrat poleg inšpektorja morale posredovati še druge ustanove za pomoč tem ljudem.

Ta primer odvzema govedi je bil po Žvegličevi oceni zelo aktivističen, zato upa, da je primer pokazal, da se ne sme postopati aktivistično. "Prepričan sem, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji ne bi izvedel takrat takšnega odvzema, ampak bi vročil ureditveno odločbo," je menil Žveglič.

Ob tem je izrazil še prepričanje, da bo ustavno sodišče razveljavilo sporne člene novele zakona o zaščiti živali oz. zakonodajalcu naročilo, da jih popravi.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je, kot smo poročali, v sredo sporočila, da je kmetu Rudiju Možganu s kmetije v Venišah pri Leskovcu pri Krškem v inšpekcijskem postopku odvzema govedi vročila novo odločbo. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet dobil odločbo z rokom za njihovo odpravo. Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo v odločbi zapisano, da se bodo živali lahko vrnile k rejcu, če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, a so živali torej že začeli vračati nazaj lastniku.

Živali so zdaj v slabšem stanju kot na dan, ko so bile odvzete, sta za Dolenjski list danes povedala Rudi in Timotej Možgan. Danes naj bi se na kmetijo vrnilo 13 glav, 11 še jutri. Odvetnik Rudija Možgana Franci Matoz je danes v Venišah napovedal, da bodo od države zelo verjetno zahtevali povračilo nastale škode in odškodnino za nastalo trpljenje.

Tudi Sindikat kmetov Slovenije pozdravlja novico, da govedo vračajo na kmetijo Možgan, ga pa močno skrbi dejstvo, da naj bi bilo v slabšem stanju kot je bilo na dan odvzema. V Sindikatu pričakujejo, da bo ''kmetu povrnjena nepopravljiva škoda, ki mu je bila s tem ukrepom prizadejana, hkrati pa upamo, da si bo tudi govedo opomoglo od vsega stresa, ki mu je bilo povzročeno,'' so zapisali v sporočilu za javnost

Odgovorne znova pozivajo k premisleku o uvedbi odgovornosti ob takih primerih. Da je bila inšpektorica zgolj izločena iz postopka in ji ne grozi nobena druga odgovornost za nezakonit odvzem, ki ga je izvedla, je namreč po mnenju sindikata absurd: ''Potreben bo temeljit premislek o uvedbi dodatne odgovornosti, ki jo nosijo posamezniki, ki predstavljajo uradni organ, sicer se bojimo, da se bodo takšni nezakoniti odvzemi vrstili še naprej.''

STA; M. L.

