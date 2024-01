V Galeriji Božidar Jakac tudi za letos obljubljajo bogat program

17.1.2024 | 09:40

Foto: arhiv GBJ

Kostanjevica na Krki - V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki tudi v letošnjem letu načrtujejo bogat program. Vrhunec bo mednarodni projekt Odmaknjeni pogled: Nova stvarnost in realizmi v Srednji Evropi 1925-1933, v okviru katerega bodo dela iz lastne zbirke postavili v referenčni okvir likovne produkcije Srednje Evrope, so sporočili.

Projekt Odmaknjeni pogledi bo potekal od novembra do aprila 2025. Njegov namen je reflektirati današnji čas, ko je mogoče znova opaziti vznik ideologij, ki se odpovedujejo evropskim demokratičnim vrednotam ter zlorabljajo preteklost, skozi analizo umetniške produkcije obdobja med 1925 in 1933. S projektom želijo ugotoviti, ali je možno skozi umetnost, ki je ogledalo družbe, zaznati težave te družbe in nanje pravočasno opozarjati.

Do spomladi bodo v vseh občasnih razstaviščih galerije še na ogled razstave iz leta 2023 - Rudija Benetika Spontani ambient, Damijana Kracine Napačna ladja in razstava Fragmenti časa: Miroslav Zdovc in fotografska scena.

Foto: arhiv GBJ

Na kulturni praznik, 8. februarja, bo v galeriji na ogled razstava Bogdana Borčića in Tihomirja Pinterja z naslovom V dialogu. Galerija Božidar Jakac namreč v svoji zbirki hrani več kot tisoč Borčićevih del na papirju, zato vsako leto pripravi drugačno postavitev njegovih del. Leta 2022 so pričeli Borčićeva dela postavljati v dialog z deli drugih umetnikov. Letos jih bodo postavili v dialog s Pinterjevimi fotografijami.

Maja v galeriji načrtujejo odprtje razstave Cisterscapes, kulturna krajina cistercijanov, ki jo pripravljajo skupaj z Muzejem krščanstva na Slovenskem. V okviru mednarodnega projekta Cisterscapes so namreč raziskovali kulturno krajino cistercijanov, pripravili skupno kandidaturo za Znak evropske dediščine in trasirali južni del mednarodne pohodniške poti Pot cistercijanov, ki povezuje vseh 17 nekdanjih samostanov po Evropi. V septembru načrtujejo tudi odprtje omenjenega južnega dela poti, ki se začenja v Kostanjevici na Krki.

V maju in juniju bo v velikem razstavišču Galerije Božidar Jakac na ogled razstava Nova doba: umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah. Predstavilo se bo 12 sodobnih umetnikov iz Slovenije, BiH in Srbije, ki se v svojih praksah na različne načine posvečajo vprašanjem človekove vloge in odgovornosti na planetu. Poleg okoljskih vprašanj se bo projekt posvetil tudi družbenim vprašanjem, ki so - tako kot okoljska - povezana z duhom sodobnega časa.

Od avgusta do oktobra se nameravajo z retrospektivno razstavo poklonili trem akademskim slikarjem in učiteljem likovnega pouka na OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki: Martini Koritnik Fajt, Karlu Plemenitašu in Jožetu Marinču.

Nekdanja samostanska cerkev (Foto: Jaka Babnik)

V nekdanji samostanski cerkvi bo predvidoma od maja do avgusta na ogled samostojna razstava zagrebškega kiparja Nikole Vrljića z naslovom Obleganje Ozda, medtem ko se bo v Galerijo Josipa Račića v Zagrebu preselil del razstave Staša Kleindiensta: Antiarkadija. Oba avtorja sodita med vidnejše predstavnike srednje generacije umetnikov v svojem širšem prostoru. Razstavi sta pomembni z vidika čezmejnega povezovanja s hrvaško umetniško sceno, pravijo v galeriji.

Od septembra do februarja 2025 pa bo v nekdanji samostanski cerkvi na ogled samostojna razstava slovenske umetnice Dube Sambolec z naslovom Singularnost.

V lapidariju Galerije Božidarja Jakca bo od aprila do avgusta razstavljala belokranjska umetnica umetnica Tejka Pezdirc, ki bo pripravila svojo največjo samostojno razstavo doslej. Umetnica se v svoji umetniški praksi poslužuje različnih medijev in načinov, prvenstveno kiparstva, kakor tudi videa, performansa in fotografije. Pripravila bo prostorsko instalacijo, ki se navezuje na dojemanje prostora in odnos človeka do naravnega okolja.

STA; M. K.